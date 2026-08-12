Los españoles miran al cielo para vivir el primer eclipse total en más de 100 años

La fase de totalidad del eclipse solar, que ha provocado un anochecer anticipado y pasajero ante el asombro de miles de personas en España, ha terminado poco después de las 20:33 horas en la península. La totalidad ha comenzado segundos después de las 20:26 horas tanto en Estaca de Bares (La Coruña) como en Cabo de Peñas (Asturias), cuando la Luna ha empezado a ocultar por completo la estrella, ofreciendo el apogeo de este evento astronómico.

Después, la franja de totalidad ha continuado adentrándose en la península ibérica cruzándola de oeste a este, pasando por numerosas capitales de provincia, desde La Coruña hasta Palma e incluyendo León, Palencia, Santander, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Lérida o Valencia.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional, Formentera ha sido el último punto en despedir el eclipse total, a las 20:33 horas.

Un acontecimiento único

España vive este miércoles uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. Cientos de miles de personas se han desplazado a distintos puntos del país para contemplar el eclipse total de Sol que atraviesa la península y Baleares, un fenómeno que no se repetía en territorio peninsular desde hace más de un siglo.

El eclipse ha convertido numerosos municipios del norte y el este de España en auténticos lugares de peregrinación astronómica. Familias, aficionados a la astronomía, fotógrafos y turistas han buscado desde primera hora los lugares con mejores condiciones para observar un fenómeno que durante unos minutos hará que el día se convierta prácticamente en noche.

Pero, ¿cómo se produce un eclipse solar? La Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una estrecha franja de la superficie terrestre. En los lugares situados dentro de esa franja, el disco solar queda completamente oculto durante un breve periodo.

El eclipse de este miércoles inaugura, además, una particular sucesión de fenómenos astronómicos que tendrá a España como protagonista. El 2 de agosto de 2027 volverá a producirse un eclipse total visible desde el país y el 26 de enero de 2028 llegará un eclipse anular.

Movilización extraordinaria

El acontecimiento ha provocado una movilización sin precedentes que ha sobrepasado todas las previsiones manejadas durante las últimas semanas, que apuntaban a cientos de miles de visitantes adicionales en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad.

El impacto no es únicamente turístico. Municipios que habitualmente reciben una cantidad mucho menor de visitantes han preparado actividades, zonas de observación y dispositivos especiales para afrontar la llegada masiva de personas.

El interés internacional también ha sido considerable. España se ha convertido en uno de los principales destinos para los aficionados a la astronomía que querían presenciar el eclipse, precisamente por la extensión de la franja de totalidad y por las posibilidades de observación que ofrece el país.

Las previsiones económicas apuntan, además, a un fuerte impacto sobre el turismo rural, con cientos de miles de visitantes desplazándose hacia localidades situadas dentro o cerca de la trayectoria del eclipse.