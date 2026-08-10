Los mejores puntos de la Comunidad Valenciana para ver el eclipse solar del miércoles 12 de agosto
Estas son las mejores zonas de la Comunidad Valenciana para ver el eclipse solar
Este 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un fenómeno único en España: el primer eclipse total solar que se podrá ver desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de la totalidad recorrerá España de oeste a este y también se podrá ver desde la Comunidad Valenciana, concretamente desde las provincias de Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre los mejores puntos de la Comunidad Valenciana para ver el eclipse total solar.
España será el escenario en poco más de un mes del primer eclipse total solar que se podrá ver en el territorio español en más de un siglo. Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026, la franja de la totalidad del eclipse cruzará el país de oeste a este desde La Coruña hasta Palma de Mallorca y pasará por capitales de provincia como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.
«En España, el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. El primer lugar donde será visible será Galicia», informa el canal habilitado por el Gobierno sobre el eclipse. En la península ibérica comenzará en La Coruña a las 19:31 horas y tendrá su máximo en Palma de Mallorca a las 20:32 horas.
El eclipse total solar en la Comunidad Valenciana
Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, el eclipse empezará a las 19:30 horas y terminará a las 21:24 horas, siendo la totalidad entre las 20:32 y las 20:33 horas, con duración de un minuto.
En la provincia de Castellón se podrá ver este espectáculo durante más tiempo. En el norte de la Comunidad Valenciana comenzará a las 19:37 horas y terminará a las 21:23 horas. La totalidad tendrá lugar entre las 20:31 y las 20:33 horas, teniendo una duración de 1 minuto y 34 segundos.
«La singularidad aquí será la altura del Sol: el fenómeno ocurrirá muy bajo, casi rozando el horizonte, lo que permitirá ver la corona solar en un escenario de atardecer marítimo único. La totalidad también afectará, con menor duración, a Valencia capital. Alicante vivirá un eclipse parcial de gran profundidad, donde la luz del día se atenuará significativamente», ha informado el Ministerio de Ciencia.
Dónde ver el eclipse en la Comunidad Valenciana
La Generalitat Valenciana también ha habilitado una página web en la que ha informado sobre los mejores puntos de las provincias de Valencia y Castellón para ver el eclipse total de sol, que son los siguientes.
Castellón de la Plana
- Playas de Castellón (desde el planetario hasta el río)
Benassal
- Hermita de Sant Cristófol (C-100, Camino de les Serrades)
Onda
- Castillo de Onda
Peñíscola
- Parking disuasorio
Aras de los Olmos (Valencia)
- Cerrao Santo y la Higueruela
Macastre
- Castillo de Macastre
Puçol
- Playa de Puçol
Utiel
- Pico del remedio
Valencia
- Playa de la Malvarrosa