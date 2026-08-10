Precio de la gasolina hoy 10 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina este 10 de agosto y dónde es más barato repostar si vives en Andalucía
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Con el arranque de la semana, muchos serán los coches que se muevan por las carreteras andaluzas ya sea para un desplazamiento vacacional o porque estás trabajando durante el mes de agosto, de modo que será bueno saber qué marca hoy el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica en cuanto al precio de la gasolina y dónde están las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 10 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431. Precio: 1.505 €/l.
- Galp. Montellano. Villamartín, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.549 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.549 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111, km 10,8. Precio: 1.549 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge. Precio: 1.549 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1.649 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.655 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.691 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.769 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.769 €/l.
- 7267. Camas. Carretera Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, 127,4. Precio: 1.622 €/l.
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, km 27,7. Precio: 1.622 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.649 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.649 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.649 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- SCA. Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.520 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.579 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.589 €/l.
- Petrol & Go. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.604 €/l.
- Autonetoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1.604 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.608 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H. Precio: 1.699 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.749 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.839 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.869 €/l.
- Moeve. Chipiona. Carretera A-480, km 24,1. Precio: 1.869 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.568 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.609 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas Industrial, 1. Precio: 1.629 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Palmones. Carretera Central Térmica, km 2. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas que tienes para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.563 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.580 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.584 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Easygas. Cájiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- Gueroil. Cájiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- Distreax-22. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.779 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.780 €/l.
- Gueroil. Cájiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.789 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l.
- Vladoil Málaga. Málaga. Calle Jorge E. Loring Oyarzábal, 4. Precio: 1.819 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida las Américas, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.654 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera subzona a Álora. Precio: 1.718 €/l.
- Agla. Casarabonela. Carretera A-357 (Zalea-Ardales), km 33,2. Precio: 1.718 €/l.
- Agla. Villanueva de Algaidas. Avenida del Olivar, 9. Precio: 1.719 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.719 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.720 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Calle Cañada de los Cardos, s/n. Precio: 1.727 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.506 €/l.
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Secsa. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono El Antolín, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.579 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.589 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera Rute-Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.619 €/l.
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.659 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. La Milana (Agla). Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.766 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.779 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.626 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.685 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.685 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.685 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.686 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.695 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.695 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.699 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último, en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a). Precio: 1.499 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.499 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.499 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.499 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.505 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera Jaén, km 88. Precio: 1.519 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l.
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.529 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.659 €/l.
- AM97 Plus. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.659 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.729 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar. Precio: 1.618 €/l.
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a). Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.649 €/l.
Con los datos que acabas de ver ya sabes dónde repostar si te encuentras en una de las ciudades andaluzas señaladas, pero si estás en otra o quieres consultar precios en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados no sólo en forma de listado, sino también en forma de mapa como este que te mostramos ahora de Sevilla: