Feijóo: «Sánchez se comporta más como un súbdito de Marruecos que como un presidente del Gobierno de España»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestiona las relaciones de Pedro Sánchez con Marruecos. Asegura que, en caso de llegar a La Moncloa, como avanzan las encuestas, su primer viaje será a este país, cumpliendo así con la tradición no escrita que han respetado todos los presidentes desde Felipe González y que rompió Sánchez. «No haré lo que hizo Sánchez, menospreciar a Marruecos», dice en esta entrevista en OKDIARIO, en la que aborda además las relaciones con Estados Unidos. «España y EEUU tienen que tener una relación de confianza y respeto como aliados», subraya el líder del PP, marcando una firme distancia con la política exterior del actual presidente socialista.

PREGUNTA.- Si estuviéramos más cerca de Estados Unidos y no a tortas con Donald Trump, ¿se hubiera producido la invasión de Ceuta?

RESPUESTA.- Si no nos hubiésemos enfadado, insultado y menospreciado a nuestros aliados, si utilizásemos la política exterior en beneficio de España y no para captar votos en la política nacional es evidente que a España le iría mejor en las cancillerías. El señor Sánchez tiene en el Gobierno una serie de partidos anti-OTAN y anti-Estados Unidos, la mayoría de sus socios también lo son y entre su interés personal y los intereses de España siempre opta por el interés personal. Pero es que incluso Europa se ha cansado del señor Sánchez, de la irresponsabilidad, de la deslealtad, de la frivolidad y también de la atmósfera de corrupción que vive el presidente español. Europa ha visto cómo Sánchez se ha unido a intereses económicos, estratégicos y tecnológicos con China cuando la Unión Europea los está evitando. Europa ha visto cómo incumple el Pacto de Migración y Asilo y el reglamento de retorno y está regularizando a más de un millón de inmigrantes irregulares. Europa ya dice en público lo que hace un par de años decía en privado. Se han dado cuenta de que Sánchez es un personaje complicado, crispado, polémico. Lo ha sido con su partido, con su Gobierno, con la oposición, con las Cortes Generales y ahora también con sus socios.

P.- ¿Usted reanudará las relaciones con Donald Trump cuando sea presidente del Gobierno?

R.- No tengo ninguna duda de que las relaciones de un Gobierno de España, cualquiera que fuere, con EEUU tienen que ser cordiales. Es el aliado natural de la Unión Europea. Donald Trump finalizará su mandato en 2029 y no sabemos quién va a ser el próximo presidente de EEUU. Lo que sí sabemos es que España y EEUU tienen que tener una relación de confianza y respeto como aliados. Hace unos meses tuve una conversación con Marco Rubio, secretario de Estado, y pude acreditar que conoce muy bien España y la Hispanidad. Hablamos de España, de Venezuela, de Cuba. Y también tuve una conversación con su segundo en la toma de posesión de la presidenta de Perú y acreditamos que el problema es que a Sánchez le interesa decir que se lleva mal con EEUU por rédito electoral.

P.- ¿A dónde hará su primer viaje al extranjero como presidente del Gobierno?

R.- Pues, sin ninguna duda, creo que el primer viaje debe ser a Marruecos y por mi parte sería a Marruecos. No haré lo que hizo Sánchez, menospreciar a Marruecos. El señor Sánchez fue aquel que mandó ir a recoger al buque Aquarius a la costa levantina para decirles a todos los inmigrantes irregulares: «Bienvenidos a España». Y fue aquel que menospreció al reino de Marruecos y ahora resulta que se comporta más como un súbdito de Marruecos que como un presidente del Gobierno de España.

P.- ¿Y el segundo viaje? ¿A Estados Unidos?

R.- Pues no lo sé, pero Estados Unidos es un país con el que España tiene relaciones históricas y ahora tiene dos motivos adicionales: Venezuela y Cuba. España tiene una deuda con Venezuela y con Cuba por la política exterior de Sánchez durante estos últimos años de apoyo a las dictaduras de Chávez y de Maduro. España tiene una querencia especial con Cuba. Y, junto con EEUU, tiene que conseguir que la prosperidad y la libertad llegue a Cuba por respeto al pueblo cubano.