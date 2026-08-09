Felipe VI entrega los premios de la Copa del Rey de Vela como subcampeón de esta edición

La 44ª Copa del Rey Mapfre puso esta noche el punto final a una semana de intensa competición en la bahía de Palma con la ceremonia de entrega de trofeos celebrada en La Almudaina. El Rey Don Felipe fue el encargado de entregar los premios a los campeones y a los principales clasificados de las diferentes categorías de la regata.

El acto reunió a una amplia representación institucional y deportiva de Baleares. Entre las autoridades asistentes estuvieron Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears; Jaime Martínez, alcalde de Palma; Gabriel Le Senne, presidente del Parlament de les Illes Balears; Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca; Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma; Joaquín González, presidente de la Federación Balear de Vela; Elena Sanz, CEO de Mapfre Iberia, y Ricardo Esteban, comandante general de Baleares.

Después de una semana de competición en aguas de la bahía de Palma, la Copa del Rey Mapfre volvió a reunir a algunas de las principales tripulaciones de la vela nacional e internacional. La edición número 44 estuvo marcada por la elevada competencia entre las diferentes clases y por la presencia de equipos procedentes de distintos países.

Los campeones de la 44ª Copa del Rey Mapfre fueron el español Teatro del Soho San Miguel, en la clase Uber ORC B; Nadir, en ClubSwan 42; y Baleària Team RCNP, en la Baleària Women’s Cup. En las categorías ORC, los triunfos correspondieron al italiano Vudu, en Abanca ORC 0; al alemán Niramo, en Azulmarino ORC C; y al estonio Nola, vencedor en Sail Racing ORC A.

La combinación de los resultados obtenidos en las diferentes clases ORC permitió al Nola, de Taavet Hinrikus, proclamarse campeón absoluto de la 44ª Copa del Rey Mapfre en tiempo compensado. La embarcación estuvo patroneada por Margus Uudam y contó en la táctica con el portugués Hugo Rocha, medallista olímpico.

El triunfo del Nola culminó una semana de máxima exigencia deportiva en la que la regularidad tuvo un papel fundamental. El barco estonio consiguió imponerse en la clasificación absoluta después de completar una competición en la que cada jornada resultó decisiva para determinar los puestos de honor.

La Copa del Rey Mapfre también reconoció a los mejores equipos de la división Corinthian, reservada a tripulaciones formadas íntegramente por regatistas amateurs. Los campeones fueron L’Immens, en Uber ORC B, y el alemán Meerblick, de Gabrielle Pohlmann, en Azulmarino ORC C.

Entre los equipos premiados también estuvo el Hispania, de la Comisión Naval de Regatas de la Armada Española, que terminó como subcampeón de la clase Abanca ORC 0. El Rey Don Felipe, que ejerció como patrón del equipo durante buena parte de la semana de competición, fue precisamente el encargado de entregar el trofeo al Almirante Jaime Rodríguez-Toubes.

Los campeones, segundos y terceros clasificados de cada una de las clases recibieron sus trofeos de manos de Don Felipe durante una ceremonia que puso el broche final a la competición. De esta manera, Palma volvió a despedir una nueva edición de una de las grandes citas de la vela internacional, con una semana de competición que reunió a destacados regatistas y equipos de diferentes países.

La 44ª Copa del Rey Mapfre cierra así una nueva edición con el Nola como campeón absoluto, en una competición que volvió a situar a Mallorca y la bahía de Palma como uno de los grandes escenarios de la vela durante el verano.