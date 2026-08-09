Flick confirma las salidas de Roony, Casadó y Araujo del Barcelona: «No fue fácil para mí…»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en sala de prensa tras la victoria ante el Nottingham y la derrota contra el Udinese en una triangular jugada en Italia. El técnico alemán confirmó las salidas de Roony, Casadó y Araujo. Pero no quiso hablar del tema Ferran Torres.

«Estos son buenos partidos, ambos fueron equipos fuertes. Podemos hacerlo mucho mejor, pero al final estoy contento. Ayer en el entrenamiento no estaba muy satisfecho y hoy salió mejor», comenzó señalando el entrenador del Barcelona.

«No fue fácil para mí lo de Roony y Casado, pero hablé con ellos y les di algunos consejos. Y así están las cosas. Son cosas naturales en los clubes, las cosas cambian, especialmente porque también tenemos jóvenes de La Masia y tenemos que hacerles espacio», confirmó sobre las salidas.

«Hablé con Roony y Casadó al final de la temporada y en esta pretemporada y con el club pensamos que es lo mejor», añadió Hansi Flick ante la prensa.

Flick analiza la actualidad del Barcelona

Sobre Ferran Torres: «Ahora mismo, me estoy centrando en el equipo, respeto las vacaciones de los jugadores. No sé nada de Ferran, no tengo información».

Sobre Araujo: «Creo que Araujo es un buen jugador y una buena persona. Para mí, es un jugador con mucha velocidad y físico. No pudimos incluirlo como habríamos deseado».

«Respecto a Fermín, debemos gestionarle con cuidado. Raphinha se entrena con nosotros desde hace unos diez o doce días, mientras que Fermín comenzó los entrenamientos unos días antes. Las cosas han ido bien, y estaba claro que jugaría 45 minutos», señaló sobre Fermín López y el brasileño.

Más sobre Raphinha: «Para mí es uno de los jugadores más importantes, aporta mucho dinamismo e intensidad a nuestro estilo y es lo que necesitamos. Es uno de los líderes y necesito que esté comprometido al cien por cien con el equipo y con nuestros objetivos».