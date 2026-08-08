Ferran Torres lo deja muy claro: «Soy valenciano y español». Y «al que le pese, es su problema». El jugador del Barcelona, autor del gol de la victoria de España en el Mundial 2026, fue homenajeado por su pueblo natal, Foios, donde recibió mucho apoyo tras ser la figura de la Selección española.

«Quiero muchísimo a mi pueblo. Allá donde voy, siempre digo que soy de Foios. Soy foiero siempre. La verdad es que me hace sentir muy orgulloso», comentó el todavía jugador del Barcelona en el escenario que montaron para homenajearle, organizado por el Ayuntamiento de esta localidad de la provincia de Valencia.

Tras ser nombrado embajador e imagen internacional de la Comunidad Valenciana por Juanfran Pérez Llorca, presidente de esa región, Ferran Torres se llevó un baño de masas en su pueblo. Incluso el jugador desveló que antes de la final del Mundial «no estaba nervioso», aunque tenía el «feeling de que iba a ser el protagonista de la final». Y lo fue con el gol en la prórroga que dio la victoria a España ante Argentina: «A día de hoy, ni yo ni todo el equipo somos conscientes de lo que hemos conseguido, de la alegría que hemos aportado al país».

«Fue un gol de todo un país, la ilusión de todo un país. Siempre he dicho que soy valenciano y español y, como futbolistas, creo que somos afortunados porque hemos conseguido unir a todo un país durante 50 días: todos teníamos ilusión de ganar el Mundial y eso es algo que no tiene precio». Además, añadió en una entrevista en Tribuna Deportiva, que está orgulloso de ser español y «al que le pese, es su problema».

Unas palabras que no gustan a ciertos sectores del barcelonismo, los más radicales y sectarios, que montan ya campañas contra el futbolista por ser la imagen del éxito de España. Un jugador orgulloso de ser español y que no tiene su continuidad asegurada en el Barcelona la próxima temporada.