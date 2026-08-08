Simeone habla por primera vez del culebrón Julián Álvarez: «Está todo claro, le ayudaremos para que crezca»

El Atlético de Madrid quiere ponerle punto y final al culebrón de Julián Álvarez. Varios dirigentes del club han señalado que el delantero seguirá en el equipo, entre ellos Enrique Cerezo y Gil Marín. En esta ocasión, durante la rueda de prensa previa al partido frente al Manchester City. Diego Pablo Simeone confirma que la decisión está tomada: «La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián».

Las declaraciones del futbolista han generado una gran tensión. Sin embargo, el entrenador explica que trabajarán codo a codo para conseguir su mejor versión: «Desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos año, que fue un montón».

El perdón de la afición del Atlético de Madrid es muy difícil de conseguir, ya que los seguidores consideran su petición de salida como una traición al club. No obstante, Simeone recuerda que siempre puede haber una reconciliación cuando se rinde en el campo: «Ya vimos lo que pasó con Griezmann, no veo otro camino que trabajar desde lo deportivo como nos toca y tratar de ayudar como hemos hecho estos dos años».

El argentino tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, por lo que el equipo es el que tiene la última palabra sobre una posible venta. Además, su cláusula de rescisión está fijada en 500 millones de euros. El argentino tendrá que controlar esta situación a nivel mental, ya que, por mucho que quiera salir, deberá rendir vestido de rojiblanco.

¿Cómo afectará esto a Julián Álvarez?

El delantero estaba muy pendiente del interés del Barcelona y el Arsenal para hacerse con sus servicios. Después de sus declaraciones tan directas, tendrá que jugar en el Atlético de Madrid sin ganas de hacerlo y con la afición en contra, al menos en primera instancia. Sin embargo, su motivación e implicación en el equipo dependen de la forma en la que asuma esta noticia.