La sospechosa actitud de Julián Álvarez que mantiene en vilo a Atlético y Barcelona

Julián Álvarez está muy cerca de regresar a un Atlético que no le espera con los brazos abiertos. El delantero argentino mantiene su silencio a una semana de volver a la capital española para volver a entrenar y la mente del club rojiblanco pasa porque el futbolista dé explicaciones de por qué anunció públicamente su deseo de salir y las negociaciones con el Barcelona. Un frente que tiene fecha de colisión y donde podría salir un bombazo si finalmente en el Metropolitano están abiertos a escuchar al conjunto culé.

La bomba estalló por los aires el pasado 25 de junio cuando Julián aprovechó los focos del Mundial para lanzar un mensaje que puso patas arriba su futuro: «Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño», dijo. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto. Ni una sola declaración más de qué hará cuando regrese al Atlético, y eso ha generado mucha expectación, especialmente en Barcelona.

Primero llamó a la puerta el Real Madrid con una oferta de 150 millones de euros, pero en el Atlético ni se pensaron estudiar la posibilidad de dárselo al eterno rival. Ahí lanzaron un mensaje de que, al menos, no tenían pensado dejarle salir a un equipo que le hiciera competencia. En ese momento, Joan Laporta apareció para tantear el terreno sobre la opción de que Julián Álvarez recalase en el Barça, pero dando una fecha límite que ya ha pasado: «En algún momento, probablemente a finales de julio, diremos que la validez de esa oferta ha terminado». Pero llegó esa fecha….y nada.

Justo ese intento cabreó mucho al Atlético. Tanto que el club decidió demandar a los culés por negociar cuando el jugador tiene contrato en vigor. Fueron hasta la FIFA y la RFEF y les acabaron abriendo un expediente disciplinario después de recibir una demanda. Una guerra judicial que ha frenado casi toda posibilidad de que el Barcelona pudiera convencer al Atlético. Pero ni en esta tesitura el sudamericano puso de su parte para que el acuerdo prosperase. Pasó de pedir salir y dar la espalda a todo lo que ha llegado por él. Tampoco el Arsenal, que vino con una oferta suculenta que estudió el Atlético, pero que tampoco avanzó.

Julián Álvarez y el Atlético se reencontrarán

Pero el único contacto que ha habido entre ambas partes es el jugador para establecer su plan de entrenamientos en su vuelta al equipo colchonero en el Cerro. En otras palabras, Julián Álvarez está más cerca de asumir que no le queda más remedio que quedarse en el Atlético, pero sabe que tendrán consecuencias aquellas palabras que dijo. Primero se tendrá que sentar con Simeone y Gil Marín para, en caso de aceptar su continuidad, cómo hacer que la afición le perdone.

Pero hasta que se cierre el mercado, la posibilidad de que la Premier o el PSG aparezca con una oferta descomunal no se descarta. Lo que está claro es que el Atlético no tiene intención alguna de vender ni al Real Madrid ni al Barcelona. Con ambas puertas cerradas, el culebrón de Julián Álvarez está cerca de entrar en una fase clave para dar carpetazo, tanto para admitir que sigue como para buscar una salida que decida el club colchonero.