Tebas la lía otra vez con sus horarios: se arriesga a tener que cambiarlos por la Champions sólo siete días antes

Javier Tebas no aprende (o, mejor dicho, no quiere aprender) y vuelve a colocar unos horarios de los partidos de Liga que tienen muchas posibilidades de ser cambiados. Para la cuarta jornada, la Liga ha puesto al Barcelona a jugar el domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas ante el Valencia en Mestalla, un horario que dependerá de lo que la UEFA diga. Y es que justo después de esta jornada, el Barcelona tendrá partido de Champions.

Si la UEFA coloca al Barcelona a jugar el martes -que puede pasar perfectamente-, la Liga ya se verá obligada a cambiar el horario de ese Valencia – Barcelona de la cuarta jornada. Y no sólo de hora, sino también de día. Tendría que pasar al sábado (5 de septiembre) y ocupar el horario de uno de los partidos que se juegan ese sábado, que pasaría al domingo.

Un lío innecesario, ya que si la Liga hubiera colocado desde un inicio el Valencia – Barcelona el sábado, se hubiera ahorrado este posible problema. Esta situación ya ocurrió la temporada pasada, pero Tebas no aprende. Tropieza (queriendo) con la misma piedra.

Cabe señalar que la UEFA no mira los horarios de las ligas nacionales para poner los suyos. Ellos pondrán los horarios de la fase liga de Champions según sus necesidades y acuerdos (principalmente televisivos). Es decir, que el Barcelona esté colocado el domingo previo en su liga no significa que la UEFA vaya ya a poner el primer partido de Champions el miércoles (o el jueves) para cumplir el descanso obligado de las 48 horas. Puede ponerlo el martes, por lo que ese Valencia – Barcelona se tendría que cambiar, porque manda antes la UEFA que la Liga de Tebas.

Conocedores de ello, a la hora de comunicar los horarios de la 4ª jornada, la Liga especifica que «todos los partidos están sujetos a modificación en función de la programación definitiva de la UEFA Champions League». Saben que pueden cambiar, lo que supondría un problema enorme para los aficionados.

Si hay cambios, no se sabrá con un tiempo de antelación normal. Todo lo contrario. La UEFA dará a conocer los horarios de la fase liga de la Champions el viernes 28 o el sábado 29 de agosto. Es decir, una semana antes de la disputa de esta cuarta jornada de Champions. Si la UEFA pone al Barcelona a jugar ese primer partido europeo el martes, la Liga tendrá que cambiar el día del duelo en Mestalla y lo hará con tan sólo siete días de antelación.

Un problema que era perfectamente posible no llegar a ello, toda vez que si la Liga hubiera colocado el Valencia – Barcelona el sábado nada de esto podría pasar. En cambio, Tebas se arriesga y pone el duelo el domingo, sabedor de que existe una alta posibilidad de que tenga que cambiar el horario de mínimo dos partidos. Esto pasó la temporada pasada y ahora va por el mismo camino, en un ejemplo más de que le importa muy poco la organización a su Liga y menos los aficionados de los equipos que compiten en ella.