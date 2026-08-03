El novio de Ayuso detecta el acceso sin autorización a su historial médico

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha detectado el acceso sin autorización y de forma ilegal a su historial médico. Los accesos han sido constatados por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), al que se pidió información sobre las consultas.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha encontrado que al menos dos sanitarios accedieron a sus datos médicos sin su consentimiento. En concreto, se trata de un celador del Hospital Clínico San Carlos y una enfermera del Hospital Infanta Sofía de Madrid.

El primero de los accesos se produjo el 23 de marzo de 2024, escasos días después de filtrar la Fiscalía a la prensa su procedimiento por fraude fiscal en los tribunales. Esta consulta la hizo un celador que no debería acceder bajo ningún concepto al historial de un paciente, ya que no es ni médico ni enfermero.

El segundo acceso se produjo desde los servidores del área de Ginecología del Hospital Infanta Sofía. El novio de Ayuso jamás ha estado en ese hospital ni ha podido ser visitado por los servicios de ginecología.

Su abogado ha revisado las fechas de los accesos y hay episodios de Urgencias y Altas en fechas en las que González Amador se encontraba en el extranjero, por lo que habría sido imposible que pudieran visitarle en esos días.

La Consejería conoce los hechos

Al recibir la información sobre los accesos a su historial médico, la defensa de Alberto González Amador puso en conocimiento del Comité Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo ocurrido.

«Se informa de que Alberto González Amador jamás ha recibido informe de alta alguno ni ha tenido situación médica alguna que hubiera derivado en el alta médica alguna: en ninguna de las fechas indicadas, en ninguno de los centros del usuario indicados, sin que tampoco haya tenido acceso a dichos centros por ningún motivo médico como citas previas o urgencias, con ninguno de los usuarios que habrían tenido acceso a su historia clínica», explicó el abogado del novio de Ayuso en un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El letrado aseguró en este escrito que los accesos irregulares vulneran el derecho constitucional a la intimidad personal de la Constitución Española, la Ley General de Sanidad, la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como legislación europea en materia de protección de datos.

Los sanitarios que hayan accedido al historial se enfrentan a un delito de descubrimiento y revelación de secretos, una sanción disciplinaria y una sanción administrativa por infracción de la normativa de protección de datos.

Por todo ello, el abogado de Alberto González Amador solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que se adoptasen las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los datos de salud de Alberto González Amador en los ficheros del Servicio Madrileño de Salud.

Denunciará por la vía penal

Fuentes del entorno del novio de Ayuso aseguran que emprenderá acciones legales por la vía penal contra las personas que accedieron a su historial sin su consentimiento. Los abogados de Alberto González Amador consideran que se ha accedido sin consentimiento ni justificación clínica alguna tras preguntar por estos accesos.