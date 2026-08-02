La reflexión del rey Carlos V: «Hablo el español con Dios, el italiano con las mujeres, el francés con los hombres y el alemán con mi caballo»

Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como «el César», fue uno de los monarcas más poderosos de la historia europea. Nacido en Gante en 1500, heredó un enorme conjunto de territorios gracias a la unión de las dinastías Habsburgo y Trastámara. Bajo su gobierno se unieron por primera vez las coronas de Castilla y Aragón.

Como emperador, intentó mantener la unidad de la cristiandad europea frente a la Reforma protestante, el avance otomano y sus conflictos con Francia. Su reinado estuvo marcado por continuas guerras que agotaron sus recursos económicos. Tras décadas de gobierno, abdicó en 1556 y dividió sus dominios entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando I. Retirado en el Monasterio de Yuste, murió en 1558, dejando uno de los imperios más extensos de la Edad Moderna.

«Hablo el español con Dios, el italiano con las mujeres, el francés con los hombres y el alemán con mi caballo»

La famosa frase atribuida a Carlos V: «Hablo español con Dios, italiano con las mujeres, francés con los hombres y alemán con mi caballo» se ha convertido en una de las citas más conocidas relacionadas con el emperador.

Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico nació en Gante en 1500. Hijo de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, pertenecía a la poderosa familia de los Habsburgo. Desde su nacimiento estuvo destinado a heredar Castilla, Aragón, Navarra, los dominios americanos, los Países Bajos, Austria y los derechos al trono imperial alemán.

Cuando llegó a Castilla en 1517, siendo todavía joven, muchos nobles castellanos desconfiaron de él porque había nacido y crecido en Flandes y apenas conocía las costumbres del reino. Su lengua inicial fue el francés, habitual en la corte borgoñona donde se educó. Sin embargo, con el tiempo aprendió castellano y terminó convirtiéndolo en una herramienta esencial de gobierno. En las Cortes de Castilla defendió el uso de esta lengua y llegó a identificarse profundamente con la monarquía hispánica.

La referencia al español como la lengua utilizada para hablar con Dios tiene un significado simbólico; durante el siglo XVI, España se consideraba uno de los principales defensores del catolicismo europeo. Carlos V se vio a sí mismo como un protector de la cristiandad, un emperador destinado a mantener la unidad religiosa frente a amenazas como la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero. La parte dedicada al italiano está relacionada con la importancia cultural y política de Italia durante el Renacimiento.

Mientras, el francés era la lengua para hablar con los hombres. El emperador mantuvo una larga enemistad con Francisco I de Francia, con quien disputó la supremacía europea. Ambos protagonizaron varias guerras por el control de territorios estratégicos. Uno de los episodios más importantes fue la batalla de Pavía en 1525, donde el ejército imperial derrotó a los franceses y capturó al propio Francisco I.

La mención del alemán y del caballo es la parte que más llama la atención. Carlos V fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y tuvo que enfrentarse a la compleja realidad política de los territorios germánicos.

En 1556 decidió abdicar y dividir sus posesiones. Su hijo Felipe II recibió los territorios españoles, los Países Bajos y los dominios americanos, mientras que su hermano Fernando heredó la rama austríaca de los Habsburgo y el título imperial. Carlos se retiró al Monasterio de Yuste, en Extremadura, donde pasó sus últimos años alejado del poder, has que falleció en 1778.

«El Monasterio de Yuste es conocido mundialmente por ser la última morada del Emperador Carlos V, y en la actualidad es la sede de la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V en un acto que preside S.M. el Rey. En un entorno privilegiado que incluye itinerarios naturales, la visita al Monasterio permite descubrir la Casa-Palacio, la iglesia y los Claustros Gótico y Renacentista», detalla Patrimonio Nacional.

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