Entrada de inmigrantes en Ceuta y Melilla, en directo: última hora de la situación en la frontera de Marruecos con España y medidas del Gobierno hoy

La situación en la frontera de Ceuta continúa siendo muy delicada tras la llegada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos en los últimos días, una crisis que ha puesto al límite la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. Las autoridades confirman que al menos 67 personas han muerto ahogadas intentando llegar a nado a la ciudad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la avalancha de inmigrantes en Ceuta como «un ataque a la integridad de España» pero, en cualquier caso, ha querido desvincular a Marruecos, destacando su «cooperación» en las labores de repatriación.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó este sábado la ciudad autónoma y denunció que la crisis «no era imprevisible». «Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si, conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó», aseguró en una comparecencia.

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