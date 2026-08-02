Entrada de inmigrantes en Ceuta y Melilla, en directo: última hora de la situación en la frontera de Marruecos con España y medidas del Gobierno hoy
Sigue en directo la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta por la llegada masiva de inmigrantes a la frontera con Marruecos
Moncloa admite el uso de "olas incontroladas de inmigrantes" para "desestabilizar" España mientras aplaude a Marruecos
La situación en la frontera de Ceuta continúa siendo muy delicada tras la llegada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos en los últimos días, una crisis que ha puesto al límite la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. Las autoridades confirman que al menos 67 personas han muerto ahogadas intentando llegar a nado a la ciudad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la avalancha de inmigrantes en Ceuta como «un ataque a la integridad de España» pero, en cualquier caso, ha querido desvincular a Marruecos, destacando su «cooperación» en las labores de repatriación.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó este sábado la ciudad autónoma y denunció que la crisis «no era imprevisible». «Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si, conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó», aseguró en una comparecencia.
Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy
Aumentan las denuncias y peticiones de información de desaparecidos en la entrada masiva
Las denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos con motivo de la entrada masiva del pasado 30 de julio se han incrementado en las últimas horas. Familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce.
Moncloa admite el uso de «olas incontroladas de inmigrantes» para «desestabilizar» España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la avalancha de inmigrantes en Ceuta como «un ataque a la integridad de España» pero, en cualquier caso, ha querido desvincular a Marruecos, destacando su «cooperación» en las labores de repatriación. La insistencia del Gobierno en proteger a las autoridades marroquíes choca con las denuncias de policías y guardias civiles, que advierten de su «absoluta pasividad», permitiendo que decenas de miles de personas accediesen esta semana a nado a territorio español.
Ralentizan el tránsito en la frontera de Melilla por seguridad ante un intento de entrada
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ralentizado el tránsito en la frontera terrestre de Melilla, reduciéndolo primero a un solo carril y poco después a dos, como medida de seguridad después de que se haya detectado un intento de entrada irregular de migrantes en la valla.
Los ministros de Interior de la UE se reunirán el martes para abordar la crisis
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.
EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado su recomendación de viaje para España y ha elevado al nivel 3 (Reconsiderar el viaje) la advertencia específica para Ceuta, mientras mantiene el nivel 2 para el conjunto del país, debido a los disturbios derivados de la llegada masiva de inmigrantes al enclave español situado en el norte de África.
Última hora de la situación en Ceuta por la llegada de inmigrantes
Buenos días y bienvenidos un día más a la retransmisión minuto a minuto de la situación de tensión en la frontera de Ceuta y Marruecos. Sigue en vivo online la crisis migratoria por la llegada masiva de miles de inmigrantes que está desatando el caos en la ciudad española.
El Gobierno impone un cordón marítimo de 732.000 m2 sobre La Mareta para proteger las vacaciones de Sánchez
El Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto una restricción marítima para navegar en las cercanías de la residencia oficial de La Mareta, en la isla de Lanzarote (Canarias), donde el presidente socialista disfrutará de sus vacaciones junto a su familia. La superficie de exclusión se eleva a 732.202 m², según las coordenadas fijadas y la cartografía oficial manejada por OKDIARIO.