Los marroquíes que invadieron Ceuta desmontan las mentiras de Sánchez: «No pagamos a ninguna mafia, entramos directamente»

Mientras Pedro Sánchez atribuye la crisis migratoria en Ceuta a una «lectura interesada» de las mafias sobre una sentencia del Supremo, uno de los marroquíes que cruzó la frontera relató a OKDIARIO, ya de vuelta a Marruecos, que no pagó a ninguna organización para entrar y que se enteró de la entrada masiva a través de las redes sociales, en un testimonio que contradice el relato oficial del Gobierno sobre la actuación de redes organizadas.

En pleno retorno hacia Marruecos, uno de los inmigrantes que había cruzado la frontera hacia Ceuta ofreció a OKDIARIO un relato de primera mano que desmiente varios de los elementos con los que el Gobierno ha explicado la crisis migratoria. «Ya volvemos para casa. No hay comida», fue lo primero que explicó como motivo de su regreso.

Preguntado por si había saltado la valla, lo negó y precisó que había entrado por mar. Al ser cuestionado sobre si había pagado a alguna organización para cruzar, su respuesta fue tajante: «Nosotros no pagamos a nadie. Nosotros entramos directamente». Antes, ante la misma pregunta sobre la mafia, ya había adelantado que «el problema no es la mafia».

Sánchez culpa a las mafias para no incomodar a Marruecos

Pedro Sánchez visitó este viernes Ceuta y se reunió con las fuerzas de seguridad del Estado desplegadas en la ciudad autónoma tras la avalancha migratoria de los últimos días. «Lo que ha sucedido es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta», afirmó el presidente del Gobierno.

Sánchez vinculó la crisis a una sentencia del Tribunal Supremo que impide la repatriación sumaria de los migrantes que llegan a Ceuta y Melilla por mar, al no existir en esos casos, según el alto tribunal, una frontera física como sí ocurre en los cruces terrestres.

Según el presidente, esa resolución judicial habría sido explotada por las redes de tráfico de personas: «Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo». «Esta lectura de la sentencia ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas… y ha producido una avalancha de las características y dimensiones que vimos ayer», añadió.