Elton John mueve ficha en la guerra de los Beckham: no sigue a David y Victoria y se convierte en el apoyo de Brooklyn

Lo de los Beckham ya no parece una simple crisis familiar. Parece una serie de éxito con un nuevo capítulo cada semana. Cuando parecía que el conflicto entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor comenzaba a enfriarse, un nuevo movimiento ha vuelto a disparar todas las especulaciones. Y, esta vez, el protagonista inesperado no ha sido ningún miembro del clan, sino uno de los grandes amigos de la familia desde hace más de tres décadas: Elton John.

Todo estalló a comienzos de 2026, cuando Brooklyn Beckham publicó una serie de stories en Instagram que muchos interpretaron como un ataque directo a sus padres. Desde entonces, los silencios, las indirectas y los gestos de distanciamiento no han dejado de sucederse. El conflicto también ha salpicado a Nicola Peltz-Beckham, señalada por la prensa británica como una de las personas que más habría influido en la ruptura familiar. La reconciliación, por ahora, parece muy lejana.

Los últimos días han vuelto a demostrarlo. Mientras Brooklyn Beckham y Nicola Peltz disfrutaban de unas vacaciones a bordo de un exclusivo yate junto a Elton John y su marido, David Furnish, David y Victoria Beckham navegaban por el Mediterráneo en otro espectacular yate de lujo. Lo llamativo no es sólo que ambas parejas estuvieran disfrutando de unos días de descanso al mismo tiempo, sino que, según confirma la revista People, lo hacían a apenas 700 kilómetros de distancia, pero completamente separados. Dos embarcaciones, dos destinos y una imagen que resume a la perfección la fractura que atraviesa una de las familias más mediáticas del planeta.

No ha sido el único gesto que ha llamado la atención. Durante el Mundial de 2026, el partido entre Inglaterra y Noruega coincidió con el cumpleaños de Harper Beckham. Muchos esperaban que Brooklyn aprovechara la ocasión para felicitar públicamente a su hermana, con la que nunca se ha relacionado este conflicto. Sin embargo, el hijo mayor de David y Victoria únicamente compartió una fotografía del encuentro con las banderas de ambos países, sin dedicarle ni una sola palabra. Un detalle que provocó una auténtica avalancha de críticas en redes sociales y que volvió a alimentar las teorías sobre el distanciamiento familiar.

En medio de toda esta tormenta aparece un nombre que siempre ha estado muy ligado a los Beckham: Elton John. El artista británico no sólo mantiene una estrecha amistad con David y Victoria desde hace más de treinta años, sino que, además, es el padrino de Brooklyn. Según diversas informaciones publicadas en la prensa británica, el cantante habría intentado ejercer de mediador entre ambas partes para rebajar la tensión. Incluso trascendió que mantuvo una conversación con Brooklyn y Nicola Peltz con el objetivo de acercar posturas en uno de los momentos más delicados del conflicto.

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La relación entre Elton John y los Beckham viene de muy lejos. Brooklyn siempre se ha referido cariñosamente al músico como el «tío Elton», reflejando el enorme vínculo que une a ambas familias. El cantante iba a actuar en la boda de David y Victoria en 1999, aunque un infarto le obligó a cancelar su actuación. Tiempo después sí estuvo presente en el bautizo de Brooklyn y, con el paso de los años, la amistad nunca dejó de crecer. De hecho, Victoria Beckham ha reconocido en más de una ocasión que Elton fue una de las personas que más la apoyó cuando decidió dejar definitivamente atrás su etapa en las Spice Girls.

Pero sí hay un detalle que ha vuelto a encender las redes sociales, uno mucho más sutil. En Instagram, Elton John únicamente sigue a Brooklyn Beckham. Ni David, ni Victoria, ni Romeo, ni Cruz, ni Harper aparecen entre las cuentas que sigue el cantante británico. Curiosamente, tampoco Nicola Peltz-Beckham figura entre ellas. Un gesto aparentemente menor que, en plena guerra familiar, ha sido interpretado por muchos como una muestra de la estrecha relación que mantiene con su ahijado.

Mientras David y Victoria continúan manteniendo un perfil bajo y Brooklyn sigue haciendo su vida junto a Nicola Peltz, cada fotografía, cada aparición pública y hasta un simple «seguir» en redes sociales se convierten en una nueva pieza de un puzle familiar que parece lejos de resolverse. Porque, cuando se trata de los Beckham, cualquier detalle acaba convirtiéndose en un nuevo capítulo de una historia que mantiene en vilo a la prensa británica.