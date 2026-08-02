Rosalía entona el ‘mea culpa’ en Argentina y levanta al público del Movistar Arena: «Tremenda cagada»

Después de semanas en el centro de la polémica, Rosalía ha hablado y lo ha hecho encima de un escenario. La artista catalana aterrizó en Argentina con cuatro conciertos programados en el Movistar Arena de Buenos Aires y con una pregunta sobrevolando el ambiente: ¿cómo respondería el público después del revuelo generado por una publicación en sus redes sociales? Lejos de esquivar el asunto, la cantante decidió afrontar la situación desde el primer minuto de su espectáculo. Antes incluso de interpretar una canción, tomó el micrófono, entonó el mea culpa y se ganó la primera gran ovación de la noche.

Todo comenzó hace unas semanas, cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram una publicación de una influencer que muchos usuarios argentinos interpretaron como ofensiva. La reacción fue inmediata y las críticas inundaron las redes sociales. Incluso hubo quienes pidieron boicotear sus conciertos o especularon con una posible devolución masiva de entradas. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. El pasado 1 de agosto arrancó su primera fecha en Buenos Aires y, con otras tres todavía por delante, el éxito de convocatoria nunca estuvo realmente en duda. De hecho, las entradas prácticamente se agotaron y el Movistar Arena volvió a demostrar el enorme tirón que mantiene la catalana al otro lado del Atlántico.

Rosalía nunca ha sido una artista que acostumbre a esconderse cuando comete un error. Si considera que debe dar explicaciones, las da. Y eso fue exactamente lo que hizo nada más aparecer sobre el escenario. Sin rodeos, con naturalidad y utilizando el sentido del humor que tanto la caracteriza, comenzó su intervención diciendo: «Madre mía, qué lío el otro día… Yo ahí scrolleando, sin mirarlo mucho, le di un repost rápido… Tremenda cagada», confesó entre los aplausos del público.

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Lejos de quedarse en esa frase, quiso dejar claro que nunca hubo mala intención por su parte. Visiblemente emocionada, añadió: «No era mi intención, de verdad», unas palabras que fueron respondidas con una sonora ovación por parte de los miles de asistentes que llenaban el recinto.

Consciente de la importancia que Argentina ha tenido en su carrera, Rosalía decidió abrir su corazón y recordar uno de los momentos más especiales de su trayectoria. «Quiero compartir un recuerdo. Fue en 2019 cuando vine a actuar a Argentina por primera vez y era el inicio de mi carrera. Fue aquí, en el Lollapalooza, y abría el show de El mal querer con la canción Pienso en tu mirá. Me acuerdo de ver a una multitud cantando», relató. Apenas terminó la frase, el público comenzó a corear el tema de manera espontánea, provocando uno de los momentos más emocionantes de la noche.

La emoción fue creciendo hasta el punto de que la propia cantante apenas podía contener las lágrimas. «Nunca olvidaré esa sensación de ‘you made it’. Es la primera vez que me la dieron fuera de mi país y es imposible que tuviera algún sentimiento negativo o por el estilo hacia un lugar como este», explicó con la voz entrecortada.

Rosalía quiso insistir en que su cariño por Argentina permanece intacto y aprovechó para dedicar unas palabras a un público que siempre la ha recibido con los brazos abiertos. «Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra. Cantáis todas las canciones, siempre os implicáis y le ponéis todo», aseguró, antes de recalcar que su afecto por el país sigue siendo «igual, intacto, que el primer día».

La catalana cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento que terminó de sellar la reconciliación con sus seguidores argentinos. «Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con las ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo. Quiero agradeceros muchísimo por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero muchísimo», concluyó.

Las dudas que durante semanas rodearon el arranque de la gira quedaron disipadas en apenas unos minutos. Rosalía optó por pedir perdón, hablar desde la sinceridad y recordar todo lo que Argentina ha significado en su carrera.