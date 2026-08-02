Tom Holland: «Sin Juan Antonio Bayona, yo no estaría aquí»

Hoy es una de las estrellas más grandes de Hollywood, pero su carrera –sin atender a su presencia protagónica en el musical de Billy Elliot– no podría entenderse sin su debut hispano en el celuloide. Porque Tom Holland, el Spider-Man del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), firmó su primera participación interpretativa con una de las películas españolas más exitosas de nuestro tiempo. Sí, el actor británico actuó por primera vez en el cine gracias a Lo imposible (2012) de Juan Antonio Bayona y desde entonces, ambos mantienen una profunda y sincera amistad.

El verano de Tom Holland puede marcar un hito comercial en su carrera como icono de la industria junto a Zendaya, su pareja en la vida real. Porque, no contentos con volver a sus papeles en la producción superheroica de Sony Pictures y la Casa de las Ideas, el matrimonio también ha formado parte del elenco de La Odisea, el otro gran blockbuster estival del 2026. Todavía es pronto para establecer unas cifras finales; sin embargo, se espera que sendos proyectos superen con creces los 1.200 millones de dólares de recaudación. Lo cual convertiría al londinense en un filón comercial casi sin precedentes para la meca del audiovisual. Ese nivel de fama, estatus y aplauso de público y crítica podría cambiar a cualquiera. No obstante, Holland sigue manteniendo una estrecha relación con el cinco veces ganador del Goya.

Tom Holland, sobre Bayona: «Algún día volveremos a hacer películas juntos»

En plena promoción de Spider-Man: Brand New Day, estrenada hace escasos días en nuestro país, Holland viajó a España para presentar el filme y dar las entrevistas pertinentes en los medios. Claro está, dado que su primera incursión en el cine llegó de la mano del cineasta catalán, las preguntas al respecto del mismo eran de esperar.

El director eligió al actor personalmente y eso es algo que, en un ejercicio de humildad poco frecuente en la industria, Holland no olvida: «Sin J. A. Bayona, yo no estaría aquí. Hizo audiciones a todos aquellos niños y tuve la suerte de que me eligiera. Aprendí muchísimo de él sobre lo que significa ser actor y contar historias».

Después, el Telémaco de Christopher Nolan le explicó a Fotogramas que todavía mantiene el contacto con el responsable de Un monstruo viene a verme (2016). «Sigo siendo amigo de Bayona. Estuve en la celebración de su 50.º cumpleaños el año pasado. Algún día volveremos a hacer películas juntos. Hablamos de ello constantemente», señalaba.

La colaboración no es ninguna quimera; Bayona es, junto a Pedro Almodóvar, Oliver Laxe y los Javis, nuestro realizador más internacional. En 2018 dirigió Jurassic World: El reino caído y en 2022 estuvo tras las cámaras de uno de los primeros episodios de la serie Los anillos de poder. En 2024, obtuvo una nominación al Oscar a la mejor película internacional por La sociedad de la nieve.

¿Dónde podemos ver ‘Lo imposible’?

Ganadora de cinco premios Goya y con una nominación en los Oscar para Naomi Watts, Lo imposible está disponible para ver en el streaming dentro del catálogo de Netflix.