En qué plataforma puedes todas las películas de Spiderman en orden cronológico

El 29 de julio llegó a las pantallas de todo el mundo la nueva entrega de ‘Spider-Man: Un nuevo día’, protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon. Con un aumento de búsquedas en la web de un 300%, muchos seguidores esperaban con ansias este estreno, del que ya se van conociendo algunos detalles.

Es por ello que muchos aprovechan para recordar, viendo la trilogía, la historia del superhéroe de Tom Holland. Las historias no se encuentran solo en una misma plataforma, aunque muchas de ellas se encuentran en Disney+. Los casos más destacados son los de las películas individuales de Spider-Man, que están en HBO Max, Netflix o YouTube.

Esta es la guía para ver cada película de Spiderman:

‘Spider-Man’ (2002) : Puedes verla en Netflix, Movistar+ y Disney+.

: Puedes verla en Netflix, Movistar+ y Disney+. ‘ Spider-Man 2’ (2004) : Puedes verla en Netflix, Prime Video, Movistar+ y Disney+.

: Puedes verla en Netflix, Prime Video, Movistar+ y Disney+. ‘Spider-Man 3’ (2007) : Puedes verla en Netflix, Prime Video, Movistar+.

: Puedes verla en Netflix, Prime Video, Movistar+. ‘The Amazing Spider-Man’ (2012) : Puedes verla en Netflix y Disney+.

: Puedes verla en Netflix y Disney+. ‘The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro’ (2014) : Puedes verla en Netflix y Disney+.

: Puedes verla en Netflix y Disney+. ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017) : Puedes verla en Disney+, Movistar Plus y HBO Max.

: Puedes verla en Disney+, Movistar Plus y HBO Max. ‘ Spider-Man: Lejos de casa’ (2019) : Puedes verla en Disney+, Movistar Plus y HBO Max.

: Puedes verla en Disney+, Movistar Plus y HBO Max. ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021) – Puedes verla en Disney+, Movistar Plus y HBO Max.

Nueva película de Spider-Man

La nueva entrega del Hombre Araña tendrá el regreso de los ya clásicos personajes: Peter Parker (Tom Holland), Michelle Jones-Watson o MJ (Zendaya) y Ned Leeds (Jacob Batalon). Participarán también Mark Ruffalo como Bruce Banner (Hulk) y habrá nuevas caras como la de Jon Bernthal en la piel de Frank Castle o Punisher.

Entre los villanos se espera que estén La Mano, una temible orden ninja; Scorpion (Michael Mando), un demente con un supertraje letal; Boomerang, un exbasquetbolista devenido en criminal; Tarántula, quien utiliza como armas púas y cuchillas envenenadas; y Tombstone, jefe de la mafia neoyorquina. Se confirmó que Sadie Sink formaría parte del elenco, pero sin saber su papel definitivo (algunos apuntan a Jean Grey, una de las mutantes más poderosas en el universo de los X-Men).