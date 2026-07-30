La reflexión de Schopenhauer, filósofo alemán, sobre cómo alcanzar la felicidad: «Depende más de lo que tenemos en la cabeza que en los bolsillos»
Toma nota de esta reflexión de Shopenhauer
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Este filósofo alemán, uno de los más excepcionales que ha existido, Schopenhauer nos traslada una reflexión sobre la felicidad que pone los pelos de punta. Estamos viviendo unos días en los que parecerá que cada euro cuente y se convierte en un punto de inicio y de final de nuestra vida. Necesitamos ese dinero que nos permite vivir con comodidad, pero, a veces nos dan demasiados dolores de cabeza.
De una cabeza que puede ser la clave principal de la felicidad que tanto necesitamos y que, sin duda alguna, acabaremos encontrando si seguimos con la dirección correcta. No siempre es fácil, acabar obteniendo aquello que queremos. En algunas ocasiones, deberemos empezar a visualizar determinados cambios que podrían marcar la diferencia.
La búsqueda de la felicidad no siempre es fácil, en demasiadas ocasiones, la vinculamos a elementos externos, tales como el dinero, pero en esencia quizás esté más cerca de lo que nos imaginaríamos. La manera de pensar, de afrontar la vida o de disfrutar de los pequeños cambios, es algo que deberemos empezar a visualizar desde un punto de vista muy diferente.
«Depende más de lo que tenemos en la cabeza que en los bolsillos»
La forma de pensar en clave para afrontar una vida plena. No importa el dinero que tengamos en nuestros bolsillos, muchas veces lo que nos llena de verdad es un simple atardecer o comprobar que todos estamos bien. En unos días en los que la salud puede pesar más que todo el dinero del mundo.
Dedicar tiempo a los nuestros, disponer de algunas peculiaridades que nos hacen vivir plenamente desde una perspectiva totalmente diferente. Todo puede llegar en un momento en el que realmente cada gesto cuenta y podría acabar siendo el que nos afectará de lleno.
La felicidad depende en gran medida de esta cabeza que debe estar lo mejor amoblada posible para poder recibir y conseguir mantener este sentimiento. Ese instante que puede inundar toda una vida y que, sin duda alguna, acabar de hacernos reflexionar sobre algo que realmente tiene mucho sentido.
No nos llevamos nada material, todo se quedará aquí, seguramente dentro de 10 años ese coche último modelo será viejo y esa casa que pagaremos durante años, deberá sufrir algunos cambios para actualizarse. Nada de lo material es fijo, por lo que necesitamos centrarnos en otros elementos que parten de nuestro interior, para tener presenta esa felicidad de la que habla Schopenhauer.
La reflexión de Schopenhauer, filósofo alemán, sobre cómo alcanzar la felicidad
Cómo alcanzar la felicidad es algo que deberemos tener en consideración en estos días en los que quizás tengamos que recordar qué decía este pensador, Schopenhauer sobre ese sentimiento que puede parecer causal, pero quizás tiene más sentido del que nos imaginaríamos.
Este pensador tiene una gran variedad de frases sobre la que centrarnos y descubrir la esencia del ser humano y de unos sentimientos que son imprescindibles.
- «Cuando somos jóvenes, pensamos que los acontecimientos importantes y de mayor repercusión en nuestra vida harán su entrada con tambores y trompetas; una mirada retrospectiva en la vejez muestra, sin embargo, que aquellos entraron con total tranquilidad por la puerta de atrás y casi sin llamar la atención».
- «Conforme uno se hace mayor, vive con menos conciencia de las cosas. […] Uno hace lo que tiene que hacer y después no sabe si lo ha hecho.»
- «A medida en que uno se hace más consciente de la caducidad, insignificancia y consistencia onírica de todas las cosas, tanto más claramente será consciente de la eternidad de su ser interior.»
- «La vida es una acumulación de tareas por resolver.»
- «La única forma de existencia es el momento presente, que es también la posesión más segura, aquella que nadie nos podrá arrebatar jamás.»
- «De ahí que suceda que a menudo nos afanemos por cosas que, una vez alcanzadas, ya no son adecuadas para nosotros.»
- «Solo en apariencia, los hombres son tirados hacia delante, en realidad son impulsados desde atrás: no es que la vida los atraiga, sino que la necesidad los compele hacia delante.»
- «Toda felicidad es quimérica, mientras que el sufrimiento es real.»
- «Resulta que en la vida de los hombres, como ocurre con cualquier mercancía de mala calidad, el lado exterior se halla cubierto de una falsa pátina: aquello que está sufriendo siempre se oculta.»
- «El deseo es, por naturaleza, dolor: satisfacer el deseo acarrea de inmediato saturación, la meta era solo una apariencia, la posesión anula el estímulo.»
- «Una felicidad positiva y perfecta es imposible; solo se puede esperar un estado comparativamente menos doloroso.»
- «La imitación de características y peculiaridades ajenas es mucho más vergonzoso que vestir la ropa de otro, porque significa juzgarse a sí mismo como carente de valor.»
- «Hacer con buena voluntad lo que se puede y tener la voluntad de soportar el sufrimiento inevitable.»
- «Al menos nueve décimos de nuestra felicidad se basan únicamente en la salud.»
- «Cuando estamos alegres, no debemos pedirnos permiso para ello con la reflexión de si a todas luces tenemos motivo para estarlo.»