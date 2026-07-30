Poner un frasco con romero en el dormitorio: para qué sirve y por qué se recomienda

El romero es un arbusto aromático, leñoso y perenne, originario de la región mediterránea, caracterizado por sus hojas pequeñas en forma de aguja y sus flores azuladas o violáceas. Sus usos principales se encuentran en la gastronomía, la cosmética natural y la fitoterapia medicinal.

Uno de los usos que se ha popularizado, pero que es originario de décadas atrás, es poner un frasco de romero en el dormitorio. El fin que tiene este frasco son varios, desde mejorar la calidad de descanso, purificar el aire y repeler insectos de forma natural.

Beneficios de poner romero cerca de tu cama

El romero desprende un aroma suave, fresco y ligeramente amaderado que libera compuestos volátiles que actúan sobre el sistema nervioso. Esto ayuda a reducir el cortisol (estrés) y la ansiedad acumulados del día. Ayuda además a incidir en un estado de calma mental ideal antes de dormir.

Esta planta cuenta con propiedades antisépticas naturales que ayudan a limpiar el aire de la habitación. El romero absorbe los malos olores y genera en el ambiente una sensación de limpieza y frescura sin llegar a saturar el aire o el olfato. También se le atribuyen propiedades de repelente natural contra insectos. Contiene unas sustancias como el ácido rosmarínico y el alcanfor, cuyo olor resulta demasiado intenso para muchos pequeños invertebrados.

Cómo preparar de forma correcta el frasco

Para maximizar sus beneficios, es necesario conocer a la perfección cómo preparar y utilizar este método. Deberemos contar con unas ramas secas o frescas de romero, nunca húmedas, ya que se pueden llegar a pudrir. Introduciremos las ramas en un frasco de vidrio limpio. Como paso opcional, podremos añadir sal gruesa o arroz.

A continuación, lo situaremos sobre una estantería, mueble o en la mesita de noche, dejándolo abierto o semiabierto. Evitaremos situarlo cerca de la almohada, ya que el aroma concentrado podría llegar a resultar demasiado intenso. El romero dentro del frasco tendrá una fecha de caducidad de 2 o 3 semanas. Tras ese periodo de tiempo, las hojas de romero podrán perder sus propiedades aromáticas y purificadoras.