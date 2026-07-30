Sylvester Stallone, actor (80 años): «La vida te pondrá de rodillas, pero no se trata de lo fuerte que puedes golpear, sino de lo fuerte que puedan golpearte»

El actor Sylvester Stallone acaba de cumplir 80 años y su libro de memorias The Steps saldrá a la venta en Estados Unidos el 29 de septiembre y en España el 6 de octubre. Un libro en el que relatará algunos de los momentos importantes de su vida desde su llegada a Nueva York en 1969 y el triunfo de la película Rocky en los Oscar de 1977. Según ha contado el propio Stallone hace un recorrido por «las dificultades y contratiempos» que marcaron su vida antes de Rocky. El actor las ha definido como «una historia de supervivencia y de nunca rendirse». Hay que recordar que aunque es la primera vez que se cuenta en un libro, a lo largo de su vida el actor Sylvester Stallone ha hablado en diversas ocasiones de cómo fueron los años previos a convertirse en una estrella y cómo se tuvo que enfrentar a episodios muy duros.

En 2024 en una entrevista sobre su carrera para el podcast An Experience With Sylvester Stallone dijo lo siguiente: «La vida te pondrá de rodillas, pero no se trata de lo fuerte que puedes golpear, sino de lo fuerte que puedan golpearte», se refiere a esos momentos duros a los que tuvo que enfrentarse el actor tras el fracaso de Rocky V en 1990. Con ellas ha querido explicar cómo en algún momento de tu vida alguien te pondrá en una situación muy complicada y cómo para salir de ella tendrás que salir tú mismo aunque el golpe sea demasiado fuerte y creas que no vas a poder soportarlo.

La vida de Sylvester Stallone cambió para siempre cuando logró vender a United Artists el guion de Rocky que se estrenó en las salas de cine en 1976. Con esta película el actor acabó ganando tres premios Oscar entre ellos el de Mejor película y fue nominado a Mejor actor.

La vida de Sylvester Stallone antes de la película Rocky

El actor nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York en el seno de una familia modesta. Sus comienzos en el mundo del cine fueron complicados porque carecía de dinero para poder formarse como actor. Por eso a principios de los años setenta tuvo que trabajar como actor en la película pornográfica The Party at Kitty and Stud’s para pagarse los estudios de arte dramático. También el actor ha contado que se vio obligado a aceptar el papel después de dormir tres semanas en la Port Authority Bus Terminal de Nueva York al ser desalojado de su vivienda.

Aunque logró algunas pequeñas apariciones en películas como Bananas de Woody Allen en la que interpretaba a un delincuente en las escenas del metro y en un episodio de la famosa serie Kojak en la que dio vida al detective Rick Daley, no lograba destacar en este mundo. Su carrera dio un giro brutal cuando decide dedicarse a escribir guiones y logra vender a United Artists el guion de Rocky en 1976.

Lo que ocurrió con la película Rocky V

Como hemos comentado en una entrevista sobre su carrera cinematográfica en el podcast An Experience With en 2024, el actor, productor y guionista explico que no solo lo experimentó en sus duros comienzos, sino que lo pasó bastante mal en algunos momentos cuando ya era una estrella de Hollywood.

Uno de ellos fue cuando la película Rocky V no funcionó bien en la taquilla y recibió bastantes críticas: «Rocky V fue un fracaso. Eso fue en 1990 y fue el comienzo de una época realmente baja. En cierta manera, proyectó una sombra sobre todo: ‘¿Esta es la forma en que terminas la saga?». Eso según el actor le carcomió por dentro y su carrera comenzó a ir en picado porque nadie quería hacer más películas de Rocky.

Todo cambió para él cuando iba a cumplir 60 años y sintió la necesidad de hacer una última película para despedir al famoso boxeador. En ese momento decidió aplicar la filosofía de Rocky: «Nadie quería hacerla. Era insultante: ‘Estás acabado, Rocky está acabado’. Y yo pensaba: ‘¿Este es el mismo tipo que era mi amigo?».

En esa entrevista pronunció la frase que hemos comentado: «El mundo no es todo sol y arcoíris. Es un lugar muy feo y desagradable, y no importa lo duro que seas: te pondrá de rodillas y te mantendrá ahí permanentemente si se lo permites. Ni tú, ni yo, ni nadie va a golpear tan fuerte como la vida». Luego el actor explicó a sus seguidores: «Pero no se trata de lo fuerte que golpeas; se trata de lo fuerte que puedes ser golpeado y seguir avanzando, de cuánto puedes aguantar y seguir avanzando. Así es como se gana».

En 2006 se estrenaba en las salas de cine Rocky Balboa, 16 años después de Rocky V, y esta película fue mucho mejor recibida por la crítica. Con esta cinta el actor Sylvester Stallone pudo despedirse por fin de su mejor personaje.