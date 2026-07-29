Olympia Beracasa, novia de Miguel Urdangarin, abre las puertas del Palacio de Marivent antes de la llegada de los Reyes

Cada verano, el Palacio de Marivent vuelve a convertirse en el epicentro de la agenda estival de la Familia Real. Es allí donde los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la reina Sofía y, en ocasiones, otros miembros de la familia, fijan su residencia durante varias semanas en Mallorca. Sin embargo, más allá de las tradicionales imágenes oficiales y de la recepción anual que ofrecen a las autoridades de Baleares, muy poco se conoce del interior y de los espacios privados de este enclave, envuelto desde hace décadas en un discreto halo de misterio.

Olympia Beracasa abre las puertas de Marivent

Precisamente por eso ha llamado la atención la última publicación de Olympia Beracasa, novia de Miguel Urdangarin, quien ha compartido en sus redes sociales una fotografía de Victoria Federica disfrutando de uno de los jardines de Marivent. Una imagen espontánea que ofrece una perspectiva poco habitual de la residencia de verano de la Familia Real y que permite asomarse, aunque solo sea por unos instantes, a uno de los escenarios más exclusivos y reservados de la Corona.

La instantánea no muestra el interior del palacio, un espacio que continúa siendo prácticamente inaccesible para el público y del que apenas existen imágenes recientes, pero sí uno de sus rincones más emblemáticos: los extensos jardines que rodean la finca. Se trata del mismo espacio donde, una vez al año, los Reyes reciben a las principales autoridades de Baleares en la tradicional recepción institucional que marca el inicio de la actividad oficial de la Familia Real durante el verano.

A diferencia de otros palacios de Patrimonio Nacional, Marivent no es una residencia concebida para actos de Estado, sino una vivienda privada cedida a la Familia Real para su uso estival. El edificio principal cuenta con varias plantas y zonas de descanso distribuidas en torno a amplios salones con vistas al mar Mediterráneo, además de dormitorios, terrazas y espacios destinados a la vida familiar. No obstante, la distribución exacta de sus estancias nunca ha sido desvelada oficialmente, alimentando durante años la curiosidad de quienes siguen de cerca la vida de la institución.

Ese hermetismo también se extiende al día a día que la familia desarrolla entre sus muros. Más allá de las imágenes difundidas por Casa Real durante el tradicional posado de verano o de la recepción oficial, apenas trascienden detalles sobre cómo son sus interiores o cómo se organiza la residencia durante los meses de julio y agosto.

Los jardines, en cambio, sí han ido ganando protagonismo con el paso del tiempo. Desde 2017 permanecen abiertos al público durante buena parte del año, permitiendo recorrer sus senderos, admirar las esculturas de Joan Miró repartidas por el recinto y contemplar unas privilegiadas vistas sobre la bahía de Palma. Aun así, existen zonas que siguen siendo de uso estrictamente privado y que permanecen reservadas para la Familia Real.

Por eso, la fotografía compartida por Olympia Beracasa adquiere un interés especial. Sin pretenderlo, la joven ha mostrado un escenario que rara vez aparece en redes sociales y que forma parte de la intimidad estival de los Borbones. Una imagen sencilla, con Victoria Federica disfrutando del entorno natural de Marivent, que vuelve a poner el foco sobre uno de los lugares más enigmáticos del verano español y sobre una residencia que, pese a su relevancia institucional, continúa guardando muchos de sus secretos tras la vegetación de sus famosos jardines.