Ana María Matute, en 2008: “Los niños en mi época, como no tenían la cantidad de cosas que tienen ahora, se refugiaban en la lectura”

Una de las grandes novelistas españolas de la posguerra y miembro de la RAE, como fue Ana María Matute, nos dejó en el año 2008 una frase que refleja su profunda comprensión de la infancia y cómo han cambiado las formas de entretenimiento a lo largo del siglo XX. La escritora es miembro también de la generación de los «niños asombrados» que vivieron la Guerra Civil española. Dentro de sus ideales defendió siempre la idea de la imaginación como refugio vital.

Nacida en la Barcelona de 1925, la niñez y adolescencia de Matute se vieron completamente marcadas por el estallido de la Guerra Civil y el crudo periodo de la posguerra.

El trasfondo de la cita

En aquellos años donde se desarrolló su infancia, había una gran escasez económica, racionamiento y censura. Los niños no contaban con grandes cantidades de juguetes, tecnologías u otras formas de entretenimiento de consumo masivo como existen en la actualidad.

Ante una realidad tan complicada y la escasez de formas de entretenimiento, los libros no eran vistos como una tarea académica, sino como una forma de entretenimiento que les permitía escapar a otras realidades que construía su imaginación. Como muchos de los niños de su generación, Ana María fue una lectora sumamente precoz que a los cinco años ya escribía y dibujaba sus propias historias como forma de habitar en su refugio de fantasía.

La sobreestimulación actual

En 2008, Matute criticaba la sobreestimulación a la que estaban expuestas las nuevas generaciones, donde existía un exceso de juguetes que podían saturar a la infancia, restando espacio a la capacidad de aburrirse y usar la imaginación creando cosas. La evolución desde entonces ha seguido la misma tendencia.

Los niños están cada vez más expuestos a estímulos derivados de las nuevas tecnologías y están empezando a tratarse como un problema en muchas ocasiones, debido a que muchos niños se han criado con un móvil en la mano. La sociedad y las nuevas tecnologías, especialmente las nuevas formas de consumo de contenido en línea, están suponiendo un grave peligro para los más pequeños, que ya hoy en día prefieren las pantallas por encima de los juguetes y muy por encima de aburrirse y usar su imaginación.

La escritora española no pretende idealizar la infancia en la que se crió, sino que la quiere dibujar como una época donde todo era más complejo e incluso a veces cruel, pero sobre todo lleno de asombro para los niños. Su crítica residió en que debía existir un punto medio. Su crítica no se alejó de la realidad debido a que, desde 2008, la situación, después de casi 20 años, ha ido en contra del ideario de Matute.