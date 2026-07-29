Los psicólogos son unanimes: las personas en la habitación están en desorden pese a mantener una rutina y evitar las responsabilidades

Una habitación llena de ropa, objetos acumulados o la cama sin hacer suele asociarse con la falta de disciplina, compromiso o pereza. Sin embargo, la psicología ofrece una visión mucho más compleja. Diversos especialistas sostienen que el estado del espacio personal puede reflejar determinados rasgos de personalidad, dificultades para mantener rutinas o momentos de estrés, aunque insisten en que el desorden, por sí solo, no permite sacar conclusiones sobre una persona. El contexto y la persistencia de ese comportamiento son las claves para entender qué hay detrás.

El desorden puede reflejar más problemas

El psicólogo canadiense Jordan Peterson ha señalado en distintas entrevistas que una habitación desordenada puede ser el reflejo de dificultades para gestionar responsabilidades cotidianas. Según su planteamiento, mantener organizado el entorno ayuda a estructurar el pensamiento y favorece la sensación de control sobre la propia vida. Por ello, tareas sencillas como hacer la cama o recoger la habitación pueden convertirse en el primer paso para recuperar una rutina cuando una persona atraviesa un periodo de desmotivación.

No obstante, otros especialistas recuerdan que un dormitorio desordenado durante unos días no implica necesariamente un problema. Lo importante es observar si esa situación se mantiene en el tiempo y si afecta al funcionamiento diario o a la calidad de vida.

El desorden revela más de lo que creemos

El psicólogo estadounidense Sam Gosling, profesor de la Universidad de Texas y autor de investigaciones sobre la relación entre personalidad y entorno, sostiene que los espacios personales ofrecen pistas sobre algunos rasgos psicológicos. En sus estudios concluye que las personas más organizadas suelen obtener puntuaciones más altas en responsabilidad y planificación, mientras que quienes conviven con un mayor nivel de desorden no necesariamente son menos capaces, sino que pueden priorizar otros aspectos de su vida.

La psicología también ha demostrado que el entorno influye en la concentración, el estado de ánimo y la productividad. Un exceso de estímulos visuales puede aumentar la sensación de saturación mental y dificultar la atención en determinadas tareas.

Aunque habitualmente se relaciona con aspectos negativos, algunos estudios apuntan en la dirección contraria. La investigadora Kathleen Vohs, de la Universidad de Minnesota, observó que trabajar en espacios menos ordenados puede favorecer el pensamiento creativo y la aparición de ideas originales. Sus experimentos sugieren que los entornos desorganizados invitan a romper con las normas establecidas y estimulan soluciones menos convencionales.