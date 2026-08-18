Pocos lo saben pero para esto sirve el agujero de la cinta métrica y así es como debes usarlo

La cinta métrica tiene varios usos y peculiaridades, y uno de ellos es el pequeño agujero que tiene en la punta metálica. Aunque parezca un accesorio sin importancia, tiene una función indispensable en los trabajos de bricolaje y construcción. Este mecanismo es interesante para medir distancias largas sin ayuda.

La marca que patentó la cinta métrica retráctil moderna, Stanley, lo describe así en sus manuales técnicos: «El gancho terminal Tru-Zero cuenta con una ranura integrada diseñada para enganchar la cabeza de un clavo o tornillo, permitiendo realizar mediciones individuales de larga distancia de forma segura y sin ayuda».

Por tanto, su principal objetivo es hacer de punto de anclaje firme en cualquier tipo de superficie, lo que permite fijar la cinta para extenderla sin que se suelte ni se mueva. Esto facilita las mediciones precisas en paredes, techos, muebles o tablas de madera.

Cómo usar el agujero de la cinta métrica correctamente

Para que este mecanismo de la cinta métrica funcione correctamente, es necesario seguir una serie de pasos. Primero se coloca en una referencia, mediante un clavo o tornillo, donde se comience a medir; seguidamente se engancha la púa, deslizando la ranura del gancho sobre la cabeza del clavo hasta que quede encajada para luego extender la cinta, tirando del flexómetro con firmeza hacia el punto final para finalizar con la lectura y su liberación, una vez anotada la distancia.

Los expertos señalan que deslizar esta ranura sobre una cabeza que sobresalga asegura que la cita métrica esté en su lugar, permitiendo trabajar en habitaciones amplias de manera autónoma. Esta cinta métrica guarda más secretos, como un ligero movimiento hacia adelante y hacia atrás que no representa un fallo de ensamblaje. Los fabricantes explican que esta holgura compensa el grosor del gancho. Luego hay otras modelos que cuentan con unos bordes dentados en la púa para marcar superficies cuando no se dispone de un lápiz.