¿Estás completando tu maletín de herramientas y no tienes nada para trabajar la madera? Pues deberías empezar con una sierra de calar, sobre todo con una como la Sierra de calar Podofo. ¿Por qué esta? Porque no solo es ligera, sino que también es potente, no necesita cables y puede hasta con metales. Aunque la guinda la pone su precio, que está rebajado a 34 €.

Es una sierra de calar pensada para todos los niveles y contextos, desde el novato que empieza a hacer labores de bricolaje en casa hasta el profesional que necesita algo robusto y fiable.

¿Por qué la recomendamos?

Su batería es extraíble y le da potencia para cortar desde madera hasta metal sin problemas.

La puedes inclinar hasta 45 grados mientras corta para trabajar biseles.

Lleva luz guía integrada para no perderte mientras sigues el corte.

Su velocidad es regulable, perfecto para materiales con diferentes resistencias

Comprar en AliExpress por ( 92,16 € ) 34,01 €

Sierra de calar Podofo

Algo que nos ha llamado mucho la atención de la Sierra de calar Podofo es que, al cogerla, se nota que está pensada para trabajar mucho con ella. Es ligera, pero robusta, y tiene un motor de escobillas que consigue mucha potencia, tanto que es capaz de cortar hasta algunos metales. Además, puedes comprarle más baterías para que, mientras una se carga, sigas usando la otra. Luego tiene muchas opciones de corte, tanto recto como curvado, una luz guía que facilita mucho el trabajo y un seguro para no tener que mantener el gatillo siempre pulsado, o para no pulsarlo por accidente. Es muy capaz, pesa poco más de 2 kg y su agarre ergonómico la hace comodísima. Tal y como se le pide a una buena herramienta.

Tanto si la quieres para hacer algunas cosillas en casa, como si estás empezando a trabajar bricolaje a nivel más serio, esta sierra inalámbrica es perfecta.

¿Qué dicen las reseñas de esta sierra?

La mayoría coinciden es que ofrece más de lo que cuesta, sobre todo por su potencia y extras como la guía láser o la hoja de recambio. Aquí te dejamos algunas reseñas reales de usuarios para que las ojees:

«Es fácil de usar, ya que es ligero pero, al mismo tiempo, se siente sorprendentemente robusto. Corta muy rápido y cuenta con una guía láser integrada.»

«Por este precio no se puede pedir mas, con la potencia que tiene es suficiente para mis necesidades. muy recomendable»

«¡Perfecto! Funciona bien y había una hoja de sierra de regalo en el paquete, aunque no se mencionaba en ninguna parte.»

Comprar en AliExpress por ( 92,16 € ) 34,01 €

Si la pides ya, puedes recibir esta sierra de calar en tan solo dos días gracias al servicio de entrega rápida de AliExpress. Además, contarás con 15 días para su devolución gratuita y, si se retrasa, te compensan con un cupón de 2 €.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping