Los policías denuncian que no hay medios para impedir una nueva invasión: «Cualquiera puede saltar las boyas»

Los policías denuncian que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «no ha tomado ninguna medida disuasoria ni de seguridad que impida una nueva invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta». Y ello pese a que ha transcurrido una semana desde la avalancha, la situación aún no se ha resuelto, e inmigrantes marroquíes se están organizando en redes sociales para una nueva el próximo 15 de agosto.

«La boya flotante que ha puesto, puede saltarla cualquiera, por lo que disuasoria como tal no es», declara a OKDIARIO Laura García, portavoz del sindicato Jupol, indicando que lo único que supone esta frontera flotante es que cambie la consideración legal del paso y se considere un salto de valla para poder devolver a los ilegales en caliente.

Este sindicato, el mayoritario de la Policía Nacional, desmiente el control y la normalidad que vende Marlaska. García sostiene que todavía está lejos de restablecerse y que, sin un refuerzo policial y de medios materiales y tecnológicos, es imposible hacer frente a esta amenaza. «Después de la situación tan grave sufrida, el Ministerio no reacciona y los agentes desplegados en Ceuta y Melilla están abandonados a su suerte ante la presión migratoria», denuncia García.

«Es un absoluto abandono porque ante una invasión que el propio Ministerio del Interior ha cifrado en 72.000 personas sólo hay 150 antidisturbios, la situación sigue sin haberse normalizado y todavía quedan miles de personas allí y hay advertencias de una nueva invasión», apostilla la portavoz del sindicato mayoritario de policías.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo establece que el procedimiento de rechazo en frontera no resulta aplicable a quienes acceden a territorio español a nado bordeando los espigones de Benzú y Tarajal, debiendo tramitarse en estos supuestos el correspondiente procedimiento administrativo de devolución.

Ahora, si rebasan esta frontera flotante, podrán ser devueltos a la fuerza. No obstante, desde Jupol afirman que no hay suficientes miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta desplegados para poder efectuarlas. «¿Quién las ejecuta si no hay un refuerzo policial?», planea indignada García, desmontando la efectividad de la medida con los efectivos con los que cuentan.

Sólo 150 antidisturbios

Actualmente, sólo hay 150 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) –los antidisturbios– en Ceuta. Ésta es la unidad encargada de repeler la invasión, y en la ocurrida la semana pasada entraron hasta 72.000 inmigrantes ilegales.

Estos efectivos se encargan de dar seguridad al CETI, que está muy por encima de sus capacidades, a las calles y a asentamientos ilegales que se están formando. Y hay que dividirlos en turnos, por lo que «puede haber cuarenta o cincuenta de servicio». «Los compañeros están muy tensionados y no dan a basto», denuncia Laura García.

Cuando se produjo la invasión, se encontraban allí 42 antidisturbios, y en los días posteriores se han reforzado de forma escalonada con 108 efectivos, una cifra que Jupol califica de «totalmente insuficiente» para luchar contra la inmigración ilegal.

Además, critica que el primer contingente de antidisturbios que llegó a Ceuta tras la avalancha «no fue para ir a la frontera, sino para proteger la caravana de Pedro Sánchez, de Marlaska y los edificios que visitaron».

Jupol reclama un plan urgente de refuerzo para las fronteras españolas que contemple el incremento inmediato de efectivos de Policía Nacional, así como la actualización del Catálogo de puestos de trabajo, que lleva sin actualizar desde hace más de 20 años, y la dotación de embarcaciones, vehículos, drones, sistemas de vigilancia y todos los recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar un control eficaz de las fronteras.

Más recursos y una reforma legal

Jupol subraya que es necesaria una profunda reforma de la Ley de Extranjería que permita responder con eficacia al desafío migratorio actual y que dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas jurídicas realmente útiles para proteger nuestras fronteras.

Además, este sindicato exige al Gobierno que «deje de mirar hacia otro lado» y negocie acuerdos efectivos de readmisión con los principales países de origen y tránsito de la inmigración irregular, en las mismas condiciones que el acuerdo en vigor con Francia. «Mientras quienes entran ilegalmente en España sepan que las devoluciones son excepcionales o prácticamente imposibles, el efecto llamada seguirá aumentando y la presión sobre Ceuta, Melilla y el resto de las fronteras españolas continuará creciendo», concluye.