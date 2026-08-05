El ‘narcotour’ de Laureano Oubiña: 189 euros por una ruta en barco por los escenarios gallegos del narcotráfico

El histórico narcotraficante gallego Laureano Oubiña ha encontrado una nueva forma de rentabilizar su pasado. Tras cumplir más de una década de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando, el que fuera uno de los nombres más conocidos de la ría de Arousa ha anunciado una experiencia turística en barco que recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos del narcotráfico gallego, con él mismo como guía y narrador.

La actividad, bautizada como «La Ruta del Narcotráfico», está prevista para el próximo 29 de agosto y promete ofrecer a los asistentes un relato «en primera persona» de los acontecimientos que marcaron el auge del contrabando de tabaco y, posteriormente, del tráfico de hachís en Galicia entre las décadas de 1970 y 2000.

Según ha explicado el propio Oubiña a través de sus redes sociales, el recorrido se realizará a bordo de una embarcación con capacidad para 250 pasajeros. La salida tendrá lugar desde el puerto de O Grove a las 10:00 horas y la travesía se prolongará durante toda la jornada, hasta aproximadamente las 19:00.

Durante el itinerario, el barco pasará por algunos de los puntos más conocidos de la ría de Arousa, como la isla de Cortegada, Carril, la desembocadura del río Ulla, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Aguiño, las islas de Sálvora y Ons, donde tienen prevista una parada para comer, además de San Vicente do Mar y el muelle de Meloxo, antes de regresar nuevamente a O Grove.

Desayuno, comida y una charla con Oubiña

El peculiar viaje asciende a 189 euros por adulto e incluye desayuno a bordo, aperitivo con productos típicos gallegos, bebidas durante la travesía y un menú completo en un restaurante de la isla de Ons. Los organizadores destacan que el coste de la comida está incluido en el precio del billete y aseguran que no obtienen beneficio económico de ese servicio.

Pero el principal reclamo no será la gastronomía, sino la presencia del propio Laureano Oubiña, quien será el encargado de relatar durante todo el recorrido cómo funcionaban las rutas del contrabando y el narcotráfico en Galicia y explicar los episodios que protagonizó durante aquellos años.

Además, los asistentes podrán adquirir libros y vinos firmados personalmente por el ex narcotraficante, así como participar en el sorteo de un bono valorado en 500 euros, cuyo premio consiste en una cena privada con Oubiña para conversar con él y formularle preguntas sobre su historia.