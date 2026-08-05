El truco definitivo para evitar que la tapa del inodoro se deslice

Tener un inodoro que se desliza puede ser molesto, incómodo e incluso aterrador. Nunca sabes qué puede pasar si el asiento se sale de sus bisagras, por lo que lo mejor es solucionar el problema cuanto antes, antes de que el problema se haga más grande y haya que repararlo por completo. Por suerte, este problema doméstico común tiene solución y no es demasiado difícil de resolver.

La razón más común para este tipo de situaciones es el uso excesivo por el desgaste diario, algo que se espera con el tiempo en todos los hogares. «Un asiento de inodoro suele empezar a deslizarse porque los herrajes que lo conectan a la taza se han aflojado con el tiempo debido al uso normal», asegura un experto, quien añade que «cada vez que se usa el asiento, el movimiento normal ejerce presión sobre los tornillos que lo sujetan a la taza. Los herrajes de plástico también pueden desgastarse, y los asientos más antiguos pueden desarrollar grietas o bisagras deformadas que impiden que se mantengan firmes en su lugar».

Otras causas de que la tapa del inodoro se deslice son una instalación incorrecta o piezas deterioradas. Sea cual sea la causa, es importante y fundamental que se solucione rápidamente, ya que, según los expertos, una tapa de inodoro suelta a veces puede provocar lesiones leves o incluso caídas peligrosas.

Cómo evitar que suceda

Algunas de las claves para evitar que la tapa del inodoro se deslice son revisar los herrajes de manera periódica, más si se nota cualquier tipo de movimiento. «Cuando la tapa del inodoro empieza a deslizarse, hay que volver a fijar los tornillos o las piezas de montaje», explican los expertos. «Es bastante sencillo, y normalmente solo se necesitan un destornillador y unos alicates». Otras maneras de arreglarlo son instalar almohadillas antideslizantes de goma en la base o verificar que la tapa se ajuste correctamente al inodoro.

Hay ciertos errores comunes que hay que evitar. Es preferible llamar a un fontanero para que te ayude, pero es una tarea sencilla (eso no significa que no haya accidentes por falta de experiencia) que puede llevar menos de cinco minutos, aunque a veces haya que reemplazarlo por completo. De media, los asientos de inodoro duran unos cinco años, o un máximo de diez. Sea cual sea el problema, es conveniente arreglarlo cuanto antes si no quieres que se convierta en un problema mayor.