Miriam Nogueras es la apuesta de Puigdemont para liderar a Junts en las elecciones generales

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, es la apuesta del partido de Puigdemont para liderar la candidatura en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Jordi Turull, secretario general del partido, aseguraba el sábado, antes de que se convocaran las elecciones, que Nogera estaba «lista» para ser candidata de Junts y su formación estaba «preparada» para enfrentar unos comicios. Estas declaraciones tomaron relevancia un día después de que en el Congreso votaran «NO» en los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Carles Puigdemont ha expresado todo su apoyo a Nogueras para encabezar la lista del partido y solo queda cumplir los trámites internos para que se realice la proclamación.

Nogueras llegó al Congreso de los Diputados en 2016 y es portavoz de Junts desde 2021, fue cabeza de lista de su partido en las últimas elecciones generales celebradas en el año 2023 y desde entonces ha tenido el beneplácito de Puigdemont. Por los momentos no hay ningún dirigente dentro de la formación separatista que esté dispuesto a disputarle el puesto.

Este lunes, Miriam Nogueras ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener intereses partidistas por disolver las cortes y anunciar el adelanto de las elecciones. «Somos los únicos que nos hemos plantado ante el radicalismo de los otros extremos», ha defendido la también vicepresidenta de Junts.

Nogueras ha resaltado que en los próximos comicios se estará jugando el modelo de país y que defenderá los intereses de Cataluña «que prospera y la que hace todo aquello que históricamente ha hecho para ser mejor» ante un Estado que, según ella, ahoga a los ciudadanos con impuestos.

Los pasos de Junts para el 29N

Las listas de los candidatos al Congreso de los Diputados como el Senado serán confirmadas tras la validación del Consell Nacional, que se llevará a cabo el martes por la tarde de forma telemática, ha indicado EFE.

Los militantes tendrán la oportunidad de votar a los candidatos que encabezarán las listas por Barcelona, mientras se tomará su consideración con los números uno por las provincias de Gerona, Lérida y Tarragona.