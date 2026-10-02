Junts se mantiene en el no: «Están haciendo lo peor que puede hacer un político, alimentar la mentira»

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha respondido a la súplica de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y asegura que el partido que preside Carles Puigdemont se mantiene en el «no» a los decretos de vivienda. «Están haciendo lo peor que puede hacer un político, alimentar la mentira», ha asegurado Nogueras desde el hemiciclo, para explicar que Junts no da su brazo a torcer pese al cambalache que ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez con el decretazo.

«Un buen ejemplo de todo este ruido es el tuit que ha hecho el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, que dice que eso va de escoger entre la mayoría social y los especuladores», ha dicho Nogueras, que pide leer «el artículo 1.1, el artículo 1.4 y el artículo 2.1. para saber que los especuladores podrán seguir comprando, podrán seguir especulando y no se frenarán los desahucios si se aprueba este real decreto».

«Por tanto, una cosa es el titular, señora ministra, y otra la que recoge la ley. Y cuando hablamos de vivienda, la diferencia es demasiado importante como para esconderla detrás de un eslogan», ha añadido Nogueras, que ha insistido en que tanto Pedro Sánchez como también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «están haciendo lo peor que puede hacer un político, alimentar una mentira, alimentar una falsa esperanza».

«Ustedes están haciendo promesas que suenan muy bien, pero lo que se merece la gente es la verdad», ha aseverado Nogueras, que ha asegurado que «cuando la política queda atrapada por los titulares, por el populismo y por los extremos, deja de ser útil».

«Y no se han atrevido con los fondos, el decreto permite que los fondos sigan comprando y especulando», ha sostenido Nogueras, que ha vuelto a pedir a la ministra de Vivienda, durante el debate el pleno del decreto, que retire el texto para negociar uno nuevo.

La portavoz de Junts ha hecho hincapié en que su formación es la que dice la «verdad» a los millones de personas que están pendientes de la convalidación de este decreto, «sea cual sea el precio» político que tenga que pagar por ello. Además, ha dicho que el Gobierno que preside Pedro Sánchez debe «rectificar» en sus políticas de vivienda, en vez de ser «reincidente» con ellas, y presentar «leyes que funcionen y no que agraven los problemas».

«Esto va de ser honestos o de alimentar una esperanza de cosas que no recogen los decretos», ha reiterado, tras sostener que, de aprobarse, los dos decretos de vivienda que se debaten hoy «provocarán el efecto contrario» al que pretenden, como demuestra, dice, que desde que los aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros se han retirado del mercado del alquiler más de 4.000 viviendas.