Javi, responsable de un bar en un pueblo de 50 habitantes: «El negocio no da para vivir, mi mujer está allí todo el día y yo además trabajo en el Ayuntamiento»

El responsable de un bar en un pueblo de 50 habitantes ha contado en una entrevista el drama que supone llevar el negocio, que no es rentable una vez finaliza el verano. Javi, que junto a su mujer regenta el único bar del pueblo, ha dejado claro que «no da para vivir» y por ello tiene que ganarse la vida en un puesto en el Ayuntamiento de Villamuriel de Campos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho el dueño del negocio que está en la España vaciada.

El protagonista de esta historia es Javi, el dueño del único bar que está situado en Villamuriel de Campos, un pueblo de 50 habitantes que está situado en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Ubicado en la comarca Tierra de Campos y que está situado a menos de una hora de la capital. Este pueblo forma parte de la llamada España vaciada, que sigue siendo un problema para un país que también sufre una gran crisis demográfica en estas zonas.

El término de la España vaciada tiene que ver con la crisis estructural que procede de la pérdida de habitantes y de falta de oportunidades en la España rural. Esto ha creado grandes problemas de despoblación, envejecimiento en zonas donde hay falta de servicios básicos, falta de empleo, una mala conexión con las grandes ciudades, además de una creciente falta de empleo y también escasez de vivienda, aunque no es tanta como en las grandes ciudades.

La experiencia de un dueño de un bar en la España vaciada

Un ejemplo de esta situación es Javi, el dueño del único bar de Villamuriel de Campos, que ha contado cómo es llevar un negocio en este punto de España. «El negocio no nos da para vivir; mi mujer es la que está allí todo el día y yo trabajo en el Ayuntamiento y, cuando termino, ayudo», cuenta en una entrevista concedida a la Cadena Cope.

Javi ha dejado claro que «el negocio no da para vivir» y que el objetivo acaba siendo «dar un poco de servicio» a los poco más de 50 habitantes que viven en este municipio al que él y su mujer llegaron después de vivir en Pamplona y en un municipio de Soria, donde en su día incumplieron la promesa de regalarle una casa. Ahora, ambos viven en este pequeño pueblo de la provincia de Valladolid donde durante todo el día tienen operativo el bar de la zona, trabajo que Javi compagina con un puesto en el Ayuntamiento para poder cuadrar las cuentas a final de mes.