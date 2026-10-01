El Gobierno sobre la posibilidad de adelantar elecciones tras el gatillazo del decreto de vivienda: «Ya no descartamos nada»

El Gobierno de Pedro Sánchez ya no se cierra a adelantar las elecciones. El portazo de Junts a los dos decretos de vivienda ha cambiado el escenario en el Ejecutivo, donde por primera vez se admite abiertamente que las urnas pueden llegar antes de tiempo. «Ya no descartamos nada», reconocen fuentes del Gobierno a OKDIARIO, en un giro que choca con la insistencia del presidente en agotar la legislatura hasta 2027.

La legislatura podría entrar en tiempo de descuento. El detonante ha sido la decisión de la ejecutiva de Junts, que este jueves por la noche ratificó por unanimidad su rechazo a convalidar las dos normas. La reunión telemática, convocada de urgencia por el secretario general, Jordi Turull, confirmó lo que OKDIARIO ya había adelantado: los siete diputados de Puigdemont votarán no este viernes en el Congreso.

Un decreto condenado

Con ese voto, la aritmética no deja escapatoria. PP, Vox, UPN y Coalición Canaria suman 172 diputados, que con los siete de Junts llegan a 179, frente a los 171 de la izquierda. La vivienda, una de las grandes banderas sociales del Ejecutivo, se estrella así en la Cámara Baja.

Junts no se limita a tumbar los textos. Su dirección exige al Gobierno que retire el decreto y redacte «un nuevo texto», y sólo entonces se compromete a estudiar un «voto favorable». En la formación asumen que la decisión tendrá consecuencias, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ya lo había dejado claro: «No tenemos miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas».

«Sólo metieron cuatro pinceladas»

El divorcio venía de lejos. «Junts le ha hecho llegar un borrador al Gobierno y sólo metieron cuatro pinceladas. O meten el texto completo o no hay nada de qué hablar», advertían fuentes del partido a OKDIARIO. Los independentistas ven los decretos como un «parche» y denuncian que castigan al dueño de la vivienda: «Hay medidas fiscales para los inquilinos pero no para los propietarios».

Nogueras alertó además de que los fondos de inversión «pueden seguir comprando» pese a la norma, y de que en caso de herencia el inquilino tendría prioridad sobre el hijo del propietario. Junts acusó también al Gobierno de montar un «numerito» al dividir las medidas en dos decretos, que a su juicio retrata las contradicciones entre PSOE y Sumar. «Falta rigor, solvencia y compromiso», sentenciaron.