Junts acuerda tumbar los dos decretazos de vivienda de Sánchez, como adelantó OKDIARIO

Junts ha decidido en su reunión de este jueves que sus siete diputados no apoyarán los dos decretazos del Gobierno de Pedro Sánchez sobre vivienda, tal y como adelantó OKDIARIO este miércoles. La formación independentista asegura que pedirá «la retirada» del decreto y que el Ejecutivo elabore «inmediatamente un nuevo texto» que revierta la «grave situación de la vivienda».

Desde Juns han señalado su preocupación por los dos decretos de vivienda que promueve el Ejecutivo porque «muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario» al deseado: «Reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica».

La formación de Carles Puigdemont ha señalado también que con los textos actuales no se consigue frenar a los fondos buitre. «Estas entidades podrán seguir adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables», señala Junts en su comunicado tras la reunión.

El partido independentista critica que «determinadas medidas suponen la expropiación por decreto de los ahorros de tres generaciones de familias». E insiste en que «buena parte de las viviendas que acaben saliendo del mercado del alquiler para ponerse a la venta difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora, mientras que los compradores con mayor capacidad económica dispondrán de más opciones para adquirirlas».