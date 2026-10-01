Jorge Jesús se defiende de las críticas por la huida de Cristiano: «Sé que no hice nada»

Jorge Jesús se ha defendido de las críticas hacia su figura tras la huida de Cristiano Ronaldo. El seleccionador de Portugal, en la previa del partido de este jueves contra Dinamarca, se ha pronunciado por primera vez desde que el legendario delantero abandonó la concentración de la selección portuguesa tras las duras palabras de su entrenador en rueda de prensa.

Jorge Jesús, además de avisar de que este domingo, tras el último encuentro del parón, aclarará toda su verdad sobre lo ocurrido, ha asegurado que él no hizo «nada». «Explicaré todo después del último partido. Llevo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que debería haber causado que las cosas fueran diferentes», dijo el seleccionador portugués.

«Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él», apostilló. Jorge Jesús decidió aparcar el caso Cristiano por unos días para que el resto de sus jugadores se centren en lo deportivo, que es afrontar la primera fase de la Liga de Naciones, en la que de momento han sumado dos victorias de dos posibles y este jueves pueden añadir la tercera.