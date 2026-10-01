El historial de expulsiones de la UEFA a clubes tramposos que avisa al Barcelona

Históricamente, a la UEFA nunca le ha temblado el pulso cuando uno de sus clubes comete trampas. En las últimas cuatro décadas, hay numerosos precedentes que ponen en alerta al Barcelona por el caso Negreira. Una amenaza de expulsión que crece este jueves después de la confirmación de que el organismo europeo ha recibido el informe redactado por el Real Madrid sobre los pagos del equipo azulgrana al ex vicepresidente de los árbitros.

La suspensión de cualquiera de las tres competiciones de la UEFA es el castigo deportivo más grave para un club europeo y desde los 90 hay hasta seis que han llegado a sufrir este castigo por distintas infracciones. De hecho, el Manchester City, que ahora se enfrenta a una sanción ejemplar en Inglaterra, fue expulsado de la Champions League por dos temporadas en 2020, pero logró librarse gracias al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

Olympique de Marsella (1994-1995)

En el año de la defensa de la primera y única Champions, la UEFA excluyó al Olympique de Marsella de la máxima competición por el escándalo de amaño de partidos en la liga francesa, caso conocido como VA-OM. Este precedente es el que más se asemeja al del caso Negreira, por lo que el Barça está avisado desde hace 40 años de lo que podía ocurrir.

AC Milan (2019-20)

Cuando decimos que a la UEFA no le tiembla la mano, independientemente de la grandeza del equipo que haga trampas, es por sanciones como la siguiente. El AC Milan, siete veces campeón de la Champions, fue expulsado de la Europa League por infringir repetidamente el fair play financiero en dos etapas distintas: de 2015 a 2017 y de 2016 a 2018. Este caso es más similar al del City, cuyo castigo más severo será impuesto por la Premier en las próximas fechas.

Juventus (2023-24)

La más reciente. Hace tres años, el Comité de Control Financiero de Clubes expulsó a la Juventus de Turín de la Conference League, imponiéndole además una multa económica de 20 millones de euros por irregularidades financieras por el conocido caso de las plusvalías de sus traspasos. En aquella ocasión, a diferencia de lo que ocurrirá en España con el Barça, el campeonato italiano le restó 10 puntos.

Fenerbahce y Besiktas (2013)

Los clubes turcos Fenerbahce y Besiktas fueron expulsados por dos y un año, respectivamente, después de estar implicados ambos en redes de amaño de partidos en Turquía, otro caso de arbitraje que no pasó por alto la UEFA y que también allana el camino para hacer lo propio con el Barcelona.