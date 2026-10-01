Julen Guerrero sufre un infarto

Julen Guerrero sufrió un infarto de miocardio durante la pasada semana, aunque afortunadamente su evolución está siendo positiva y ya se encuentra fuera de peligro. El ex futbolista de 52 años se sintió indispuesto hace unos días y tuvo que ser hospitalizado. Los médicos concluyeron que una de las grandes leyendas del Athletic y del fútbol español había sufrido un episodio cardíaco.

Tras permanecer bajo supervisión médica unos días, ya está en su domicilio recuperándose con normalidad y llevando una vida tranquila, según las informaciones que han trascendido. La noticia ha generado preocupación en el mundo del fútbol. Por fortuna, el episodio quedó controlado y el estado actual de Julen Guerrero no reviste gravedad, aunque seguirá siendo vigiliado de cerca por los médicos.

El vasco continúa vinculado al fútbol profesional y actualmente ejerce como mánager general del CD Estepona, equipo que milita en Segunda Federación y al que llegó en diciembre de 2025 para ponerse al frente de un proyecto que atravesaba un momento especialmente delicado. Su llegada fue determinante para cambiar la dinámica de la entidad y bajo su gestión el conjunto costasoleño consiguió una permanencia que durante buena parte de la temporada parecía imposible.

Un año duro para Julen Guerrero

Este susto de salud de Julen Guerrero llega meses después de un mazazo especialmente duro en el plano personal para el ex jugador. El pasado mes de abril falleció su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años, una pérdida por la que recibió numerosas muestras de cariño del mundo del fútbol y de la afición del Estepona.

Semanas después, regresó a su actividad habitual y continuó trabajando al frente del club. Ahora, el objetivo de Julen Guerrero debe ser recuperarse completamente del infarto y continuar con su vida habitual. El hecho de que ya se encuentre en casa y fuera de peligro supone la mejor noticia después del susto sufrido la pasada semana.