La UEFA relanza la investigación sobre el Barcelona tras recibir el informe del Real Madrid por el ‘caso Negreira’

La UEFA confirma que ha recibido el informe sobre el arbitraje español que el Real Madrid le remitió, especialmente dirigido al caso Negreira. El máximo organismo del fútbol europeo se dispone a estudiarlo, sin aclarar qué decisiones tomará, pero sí asegurando que «evaluarán» ese informe.

«La UEFA confirma que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad considerable de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el denominado caso Negreira)», señala la UEFA.

La importancia de este comunicado radica en que es la propia UEFA la que reconoce tener ya entre manos ese informe con el que el Real Madrid informó de todo lo ocurrido en el caso Negreira. No suele ser habitual que el organismo europeo informe de haber recibido documentación de un club cuando le remiten por cualquier situación. Con el Real Madrid y el caso Negreira sí lo ha hecho.

«Los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA también han recibido esta documentación reciente, la cual evaluarán como parte de su análisis en curso», añaden en un comunicado oficial. Por ahora, en UEFA no especifican en qué quedará esto: si habrá una sanción, si no la habrá… Sencillamente, se limitan a explicar que han recibido la documentación del Real Madrid».

El Real Madrid ya oficializó hace unos meses que presentaría un informe sobre el arbitraje español, centrado en el escándalo del caso Negreira. Fue algo, además, que adelantó OPKDIARIO en exclusiva el 17 de abril de este año. Ahora, la UEFA confirma que ha recibido el informe y a partir de ahora estudiará esa documentación, que el propio organismo califica como «cantidad considerable».

Comunicado de la UEFA

La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el denominado ‘caso Negreira’).

Los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de su revisión en curso del caso.