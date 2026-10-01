Courtois hace campaña por Mbappé para el Balón de Oro: «Todos estaban impresionados con su velocidad»

Thibaut Courtois ha concedido una entrevista en la que ha hecho un repaso a la actualidad del Real Madrid y también ha aprovechado para pedir el Balón de Oro para Kylian Mbappé. El portero cree que su compañero de equipo merece un galardón que se entregará el próximo lunes 26 de octubre en París y al que también aspiran Lamine Yamal y Harry Kane, que son los otros dos grandes favoritos.

Courtois es uno de los futbolistas que se ha quedado en Valdebebas durante este parón de tres semanas, aprovechando para hacer trabajo de prevención y poniéndose a tono físicamente. «Hablé con Van Bommel, me entendió. Le expliqué mi razonamiento. En septiembre son muchos partidos y no paras. Y, con todo mi respeto, la Nations League, aunque hay buenos partidos, creo que muchos entrenadores rotan y ni ellos quieren que sea un torneo», dijo sobre su ausencia de la convocatoria de Bélgica.

«Hemos hablado de volver en las eliminatorias y, si incluso antes necesita que vuelva, lo hablaremos. En la lesión contra el City estaba en mi mejor momento de la temporada y me dolió estar lesionado. Cuido la alimentación, fisio personal… pero a veces a tu cuerpo de repente le puede pasar. Dije: ‘Tengo que cuidarme, porque el que me paga es el Madrid’. Amo jugar con la selección, pero al final a quien le debo todo es al Madrid», afirmó sobre su deber durante este parón.

Courtois pide el Balón de Oro para Mbappé

Courtois ha aprovechado una entrevista concedida a Onda Cero para hacer campaña por Mbappé para el Balón de Oro. «Mbappé y Lamine están bien. Kane también estará. Este año está bastante abierto. El Balón de Oro también tiene que ser del que haya sido el mejor jugador durante el año. No son solo los trofeos. Por esa regla de tres, a lo mejor tenía que haber sido Carvajal hace tres años. Para mí, es Mbappé», apuntó.

El portero del Real Madrid también ha tenido buenas palabras para un José Mourinho que considera que «es igual de bueno que el que conocí en el Chelsea». «Igual con ideas diferentes, porque desde entonces el fútbol ha evolucionado. Creo que en su día a día y de cara a la prensa es más tranquilo. Pero sigue apretando en el campo, en las reuniones y sigue diciendo las cosas a la cara. De cara a fuera es quizá más maduro, con más experiencia y menos agitado», contó durante la entrevista.

Courtois, que siempre habla claro, también opinó sobre las últimas actuaciones y decisiones arbitrales en contra del Real Madrid y especialmente sobre lo que ocurrió en el derbi contra el Atlético. «Han reconocido el error y creo que el VAR y el árbitro no tuvieron su mejor día. Respeto a los árbitros, no es fácil. Hoy en día con el VAR hacen esperar por tonterías cuando no hay nada. Son cosas que espero que mejoren de cara al futuro. No perdimos por el arbitraje, perdimos por nuestra culpa, pero eso es algo a mejorar», apuntó.