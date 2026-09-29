Vinicius se reencuentra y marca para darle la victoria a Brasil

Vinicius se ha reencontrado en la victoria de Brasil ante Australia. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha vuelto a ganar, tras el batacazo en el Mundial contra Noruega y después de no pasar del empate en un primer partido ante los socceroos. Lo ha hecho sin convencer, con un triunfo por 2-4 en el que Vinicius ha tenido un papel protagonista. Además de ser partícipe clave en la jugada del 2-3, provocó un penalti y lo marcó para cerrar el marcador, antes de ser sustituido.

El jugador del Real Madrid llegaba muy cuestionado. No está nada bien en este arranque del curso. Hasta Mourinho reconocía que no estaba en su estado más óptimo de forma y, lo cierto, es que el futbolista del conjunto blanco había perdido parte de la electricidad que le caracteriza. Más lento, menos acertado de cara a portería y con menos desborde, lo que ha llevado a que su figura sea cuestionada tanto en Brasil como en el Bernabéu.

Sin embargo, en el segundo partido de este parón internacional, Vinicius ha recuperado parte de las sensaciones. El astro canarinho ha sido el mejor de su equipo. En un partido que se le ha complicado a la selección de Ancelotti, que no parece tener un encuentro plácido nunca, el delantero madridista ha sido el encargado de resolverlo.

Por fin se reencuentra con su versión pasada. Porque el partido de Vinicius ha sido mucho más que un gol de penalti. Eso sí, el gol se le resistió hasta que dispuso del lanzamiento desde los 11 metros. Falló dos ocasiones que, hasta hace poco, no acostumbraba a errar. Fueron muy claras. Eso sí, aportó tanto en ataque como en defensa, hasta que por fin apareció para firmar el triunfo brasileño.

Comenzaba el partido entendiéndose con Raphinha, que presionó al defensa para regalarle el balón a Vini. Sin embargo, el extremo del Real Madrid falló en su disparo, blando a las manos del portero. Después, erró una acción en la que apareció por la izquierda, plantándose prácticamente solo ante el meta australiano. Sin el jugador del Barcelona, lesionado, en la segunda parte se desataría.

Eso sí, hubo que esperar al final. Con la entrada de Endrick, entre los dos crearon la acción que terminó en el gol de Bruno Guimaraes. Ya con el 2-3, en el minuto 80, Vinicius provocó un penalti. Encaró, se fue entre dos, y recibió una entrada por detrás en el área. Pese a la paradinha, no falló, en un disparo muy ajustado al palo. Era el 2-4 definitivo y Ancelotti le mandó entonces al banquillo.

El futbolista brasileño se quita, de esta manera, parte de la espina de este inicio de temporada. Un inicio que no ha sido nada bueno, en el que además, el mal rendimiento personal y del equipo ha puesto en cuestión a Vinicius. Ahora, ha vuelto a dejar las sensaciones del pasado, devolviendo la esperanza de volver a ser el que era antes.