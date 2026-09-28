Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que Militao volverá a su máximo nivel en el Real Madrid?

Eder Militao cuenta los días para volver a jugar en el Real Madrid. El central se rompió el pasado mes de abril en un partido ante el Alavés y ya está en la recta final de su recuperación. Un alta médica que vuelve a generar ilusión en el brasileño, que tiene la esperanza de recuperar su nivel y pelear un puesto en el equipo de José Mourinho. Sin embargo, su historial de lesiones hace que se haya generado un debate sobre si el mejor Militao puede regresar. ¿Crees que puede alcanzar de nuevo su máximo nivel? ¡Vota en nuestra encuesta!

La prudencia es todavía mayor por todo lo que arrastra Militao durante los últimos años. El brasileño sufrió dos roturas del ligamento cruzado anterior, una en cada rodilla, antes de volver a caer gravemente lesionado el pasado 21 de abril. Cuando estaba camino de ser ese central que asombrara al mundo, la mala fortuna le hacía volver a la casilla de salida. En el pasado dio síntomas de que la posibilidad existía, pero es inevitable pensar en que también exista la vía de que nunca podrá volver a ser el que era.

Aquella vez el problema estuvo en el bíceps femoral izquierdo. La rotura del tendón proximal obligó al central a pasar por quirófano el 28 de abril y le dejó fuera del Mundial. Desde entonces comenzó una recuperación diseñada prácticamente al milímetro. Cinco meses después, el tramo médico está llegando a su final, pero ahora comienza otro igual de importante: volver a ser futbolista.

La fecha marcada en el calendario es que Militao esté de vuelta este mes de octubre. Ya entrena con el grupo y será como un fichaje para Mourinho, lo que le aportará un nuevo perfil para reforzar la defensa en una etapa clave de la temporada. Pero todo depende de si ha dejado atrás definitivamente las lesiones o si es una piedra que siempre tendrá en su camino.