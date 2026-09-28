Cestero, castigado con el Castilla tras quejarse de su entrenador

Jorge Cestero atraviesa su primer momento complicado de la temporada en el Real Madrid. Tal y como ha desvelado Marca y ha podido confirmar OKDIARIO, el centrocampista del Castilla fue apartado de la convocatoria ante el Alcorcón por una decisión técnica después de un desencuentro interno en el encuentro contra el Sant Andreu con Julián López de Lerma, entrenador del filial. El canterano no está lesionado y su ausencia responde al castigo impuesto dentro del filial.

Al jugador no le ha gustado que Thiago Pitarch bajara al filial y eso le relegara al banquillo, lo que le llevó a hablar mal del entrenador. Unas quejas que le han llegado a López de Lerma y que ha obligado al club a tomar decisiones. Una situación que finalizó el jugador lesionado.

La decisión sorprendió especialmente por el protagonismo que estaba teniendo Cestero durante este inicio de temporada. Su ausencia ante el Alcorcón, en un encuentro que terminó con derrota del Castilla por 1-2, fue una de las principales novedades de la convocatoria. Posteriormente, se reconoció en rueda de prensa que se trataba de una decisión técnica.

El desencuentro que originó la situación estaría ya encauzado internamente, aunque ahora queda por conocer cuánto tiempo se prolongará el castigo y cuándo volverá el futbolista a entrar en los planes del Castilla.

De Mourinho al castigo con el Castilla

La situación llama especialmente la atención por el momento que atravesaba Cestero. El centrocampista de 20 años ha sido uno de los nombres propios de la cantera madridista durante los últimos meses y José Mourinho le abrió las puertas del primer equipo durante la pretemporada.

El portugués contó con él en los cuatro amistosos de preparación y pudo comprobar de primera mano su evolución. Cestero aparecía como uno de los jugadores de Valdebebas a los que seguir especialmente durante una temporada en la que el primer equipo estará muy pendiente de lo que suceda en el Castilla.

Su crecimiento tampoco se había detenido una vez iniciada la competición. Cestero estaba teniendo protagonismo en Primera Federación y ya había conseguido estrenarse como goleador.

De ganar en el Bernabéu a quedarse fuera

Hace apenas unos días, además, Cestero vivió una de las noches más especiales de su todavía corta carrera. El centrocampista participó en la Copa Intercontinental Sub-20 disputada en el Santiago Bernabéu, una cita a la que el Real Madrid concedió máxima importancia como premio a la generación que había conquistado la Youth League.

Por eso sorprende todavía más el giro que ha experimentado su situación en cuestión de días. De jugar en el Bernabéu y estar considerado como una de las piezas importantes del Castilla a quedarse fuera de la convocatoria por un asunto interno. Es el primer frenazo importante para un futbolista que había comenzado la temporada con una trayectoria claramente ascendente.

Pendientes del próximo partido

Ahora todas las miradas estarán puestas en la siguiente convocatoria. El desencuentro estaría solucionado, pero todavía está por ver si eso supone el regreso inmediato de Cestero al equipo con el derbi de filiales contra el Atlético de Madrid a la vuelta de la esquina. Ambos se medirán en el estadio Alfredo di Stéfano el próximo viernes 2 de octubre a las 21:30 horas.