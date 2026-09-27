Jacobo Ramón sólo piensa en Como

Jacobo Ramón no quiere distraerse con su futuro. El central madrileño, de 21 años, sólo piensa en el Como en estos momentos. Está viviendo una temporada importante, tiene la confianza de Cesc Fàbregas y quiere aprovechar cada partido para seguir creciendo. Cuando acabe el curso, ya se verá. Entonces será el momento de escuchar planes y decidir cuál es el mejor paso para su carrera, pero por el momento en su cabeza sólo está el conjunto italiano y España Sub-21.

Su nombre vuelve a aparecer en el horizonte del Real Madrid por méritos propios. Jacobo salió de Valdebebas en el verano de 2025 en busca de minutos y en Italia ha encontrado el escenario que necesitaba. Después de ganarse un sitio en el equipo, ha comenzado esta temporada como una pieza importante de la defensa del Como. Fue titular en el 4-1 frente al Leipzig, en el estreno del club en la Champions, y marcó ante el Parma en la Serie A. Son partidos que ayudan a explicar por qué su situación despierta cada vez más atención.

El Madrid tendrá que mirar al centro de la zaga

El Real Madrid sabe que deberá reforzar esa posición de cara a la próxima temporada. Antonio Rüdiger termina contrato el 30 de junio de 2027 y el futuro de Raúl Asencio es una incógnita. El club tendrá que valorar qué centrales conserva, cuántas incorporaciones necesita y qué papel puede ofrecer a un futbolista joven. Jacobo es una opción que conoce bien: se formó en la cantera blanca y su evolución en el Como invita a seguirlo de cerca.

Pero ese análisis pertenece al próximo verano. Jacobo tiene por delante una temporada exigente, con la Serie A y la Champions, y no quiere que las conversaciones sobre un posible regreso le aparten de lo que está haciendo en Italia. Allí juega, tiene responsabilidades y siente que progresa. Cualquier propuesta para volver al Bernabéu tendrá que encajar también con su deseo de seguir sumando minutos.

Una decisión para final de temporada

La necesidad del Real Madrid y el buen momento de Jacobo pueden acabar cruzándose, pero todavía quedan meses para saberlo. Su rendimiento durante todo el curso, los movimientos en la plantilla blanca y el proyecto deportivo que le planteen serán claves cuando llegue el momento de decidir. Hoy su respuesta es más sencilla: está en el Como y sólo piensa en el Como. Todo lo demás puede esperar hasta final de temporada.