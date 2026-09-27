Mbappé salva la rodilla y Mourinho respira: «No ha habido un daño estructural importante»

El Real Madrid respira con Kylian Mbappé. Las pruebas realizadas al delantero en Valdebebas han confirmado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda tras su lesión ante Turquía. El club no ha establecido un plazo de baja en su parte médico y deja su regreso pendiente de evolución, aunque la previsión es de entre 10 y 12 días. Si se cumple, podría estar disponible para el partido contra el Villarreal del 10 de octubre, aunque el objetivo más realista es que sea titular frente a la Roma en la segunda jornada de la fase liga de la Champions.

El doctor Diego García-Germán, traumatólogo y médico vinculado al equipo olímpico español de deportes de invierno, ha analizado las imágenes y el diagnóstico para OKDIARIO. A su juicio, la jugada «no parece que sea un traumatismo de alta energía» y tampoco muestra «un episodio de inestabilidad grosera en la rodilla». Su valoración aporta tranquilidad después de las imágenes de Mbappé abandonando el campo con dolor.

Qué significa el diagnóstico

García-Germán explica que el resultado de las pruebas apunta a que «no ha habido un daño estructural importante en la rodilla». El especialista precisa que una hiperextensión puede ir acompañada en ocasiones de edema óseo en la parte anterior de la articulación, aunque no afirma que Mbappé lo padezca. Con los datos conocidos, considera «más que probable» que se trate de una lesión menor y que el delantero pueda volver a jugar en unos días.

Mbappé se lesionó en la acción del gol que dio la victoria a Francia ante Turquía. Remató con la pierna derecha en el minuto 54 y, al apoyar la izquierda, realizó el gesto que le dañó la rodilla. Trató de continuar, pero terminó pidiendo el cambio en el minuto 59. La selección francesa lo descartó para el resto de la concentración y regresó a Madrid para someterse a las pruebas definitivas.

Alivio y malestar en el Real Madrid

En Valdebebas, el alcance de la lesión ha rebajado la preocupación inicial. Mbappé tendrá tiempo para recuperarse durante el parón y el Villarreal aparece como una posibilidad para su regreso, siempre en función de cómo evolucione. La decisión de volver a competir dependerá de los servicios médicos y de las sensaciones del jugador.

El susto, sin embargo, vuelve a alimentar el malestar del Real Madrid con el calendario internacional. El club cedió a uno de sus futbolistas más importantes en buenas condiciones y lo ha recibido de vuelta lesionado. Esta vez las pruebas han traído una noticia tranquilizadora, pero el episodio reabre en Valdebebas el debate sobre la carga de partidos y las consecuencias de los parones para los clubes.