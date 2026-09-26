Bellingham sobresale con Inglaterra pero él solo no puede ante los campeones del mundo

Jude Bellingham se crece con Inglaterra, pero no puede uno solo ganar partidos y menos ante la campeona del mundo. Inglaterra volvió a claudicar ante España en un partido en el que el futbolista del Real Madrid fue el mejor de los británicos, pero a todo no puede llegar. Hizo una asistencia, la del primer gol obra del culé Gordon, y provocó un penalti, fallado por Harry Kane.

Tras su buen arranque de temporada con el Real Madrid, el británico sigue bien con su selección, con la que ya fue la gran figura del Mundial para los ingleses. Pero a esta Inglaterra de Tuchel le sigue faltando el paso decisivo para competir a la hora de la verdad: le ocurrió ante Argentina en la semifinal del Mundial y ahora ante España se diluyeron como un azucarillo.

En este estreno de la Liga de las Naciones, Jude volvió a ser clave en el fútbol de Inglaterra y fundamental en su forma de competir, pero España demostró que es la campeona del mundo y dio la vuelta al resultado en la segunda parte. Los goles de Baena y Oyarzabal silenciaron Wembley y se repitió el guion también de la final de la última Eurocopa.

A Bellingham no se le ve mal (y tampoco le va mal) en la Inglaterra de Tuchel. Otra cosa es que lo que tiene alrededor no es muy allá. Jude dio la asistencia del primer gol, que lo marcó Gordon, y provocó el penalti que le hizo Rodri al inicio de la segunda parte, fallado después por Kane. En ese momento, el partido iba 2-1 para Inglaterra, que acabó desperdiciando la ventaja.

Bellingham sí se difuminó en el momento en el que España se estiró en la segunda parte y completó la remontada, pero se mantuvo en el partido todo el partido (a Kane le quitó Tuchel en el minuto 83, por ejemplo). Al final, cansado, Bellingham se vio superado, vio la amarilla por una falta sobre Rodri y tuvo un buen remate desde fuera del área que atrapó Unai Simón sin problemas.

No fue el mejor partido de Bellingham, tampoco el peor, pero sí se demostró que con Inglaterra suele estar bien. Es el líder futbolístico en el campo, el mejor de los ingleses ante España, pero él es uno, no once, que es lo que es la España campeona del mundo, que conquistó Wembley otra vez.