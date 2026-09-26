La lesión de Mbappé que indigna al Real Madrid

Kylian Mbappé vuelve lesionado a Madrid. El delantero francés encendió todas las alarmas durante el encuentro de la Liga de Naciones entre Turquía y Francia después de sufrir una lesión tendinosa en la rodilla izquierda en la misma acción en la que marcó el gol de la victoria de su selección. El madridista hizo el 0-1 en el minuto 54 con un potente disparo con la pierna derecha, pero en el golpeo realizó un mal apoyo y rápidamente se llevó la mano a la rodilla izquierda. Intentó continuar sobre el terreno de juego, aunque apenas pudo aguantar unos minutos antes de pedir el cambio.

Las primeras imágenes provocaron una enorme preocupación. Mbappé se lesionó prácticamente solo y abandonó el terreno de juego con evidentes gestos de dolor. Zidane confirmó después del encuentro que su capitán no podría continuar durante esta ventana internacional y la Federación Francesa comunicó que abandonaba la concentración por una lesión tendinosa en la rodilla izquierda. El atacante no estará, por tanto, en los tres siguientes compromisos de Francia y regresa a la capital de España para ponerse en manos de los servicios médicos del club blanco.

Pendientes de las pruebas en Valdebebas

La prioridad ahora es conocer el alcance exacto de la lesión. Mbappé será sometido a pruebas médicas para determinar qué estructuras de la rodilla están afectadas y establecer los plazos de recuperación en la tarde de este sábado. La preocupación inicial es evidente por la forma en la que se produjo la acción, aunque habrá que esperar al diagnóstico del Real Madrid antes de establecer cualquier periodo de baja. La única certeza por el momento es que Francia pierde a su capitán para lo que resta de este parón y que el delantero regresa antes de tiempo a Valdebebas.

Malestar en el Real Madrid

La lesión ha sentado especialmente mal en el Real Madrid. En el club existe desde hace tiempo un importante malestar por un calendario internacional que consideran que termina perjudicando fundamentalmente a los clubes, que son quienes pagan a los futbolistas y posteriormente deben asumir las consecuencias cuando regresan lesionados. El enfado vuelve a aparecer ahora con Mbappé: el delantero se marcha con Francia, cae lesionado y regresa a Madrid para recuperarse y ponerse nuevamente a punto. En el entorno del club se señala tanto a UEFA como a FIFA, pero también existe autocrítica hacia los propios clubes por haber permitido un calendario cada vez más cargado. La sensación interna es clara: cuando se produce una situación de este tipo, quien termina pagando deportivamente las consecuencias es el club.

Un contratiempo importante para Mourinho

La lesión llega además en un momento delicado para el Real Madrid. Mbappé es una de las piezas fundamentales del equipo de José Mourinho y el objetivo ahora será recuperarlo completamente antes de devolverlo a la competición. El francés había vuelto a demostrar su capacidad decisiva con su selección marcando el único gol de la victoria ante Turquía, pero la acción terminó convirtiendo una buena noticia en un serio contratiempo. Todo queda ahora pendiente de las pruebas médicas y de la evolución de una rodilla izquierda que mantiene en alerta a Valdebebas.