El oasis de Cucurella

Marc Cucurella encuentra un oasis en España. En mitad de unas primeras semanas complicadas en el Real Madrid, el lateral regresa a un escenario donde se siente cómodo. Campeón del mundo este verano y asentado definitivamente en los planes de Luis de la Fuente, el cambio de contexto puede ayudarle a recuperar las mejores sensaciones después de un inicio de temporada en el que todavía no ha terminado de mostrar su mejor versión.

Cucurella llegó al Real Madrid este verano por 55 millones de euros y se encontró inmediatamente con una realidad muy diferente. Nuevo entrenador, nuevos compañeros y una manera de jugar que obliga al lateral a modificar algunos de los comportamientos que tenía completamente interiorizados.

Muchas velocidad y poco rigor

El propio jugador ha explicado una de las claves de su adaptación. El Real Madrid de Mourinho tiene futbolistas preparados para atacar a una velocidad enorme. Vinicius, Mbappé o Bellingham necesitan muy poco para plantarse delante de la portería contraria y eso modifica completamente la manera de atacar de sus laterales.

Es una frase pronunciada con humor, pero que explica buena parte de lo que está sucediendo. El lateral estaba acostumbrado a intervenir mucho más en campo contrario y ahora se encuentra en numerosas ocasiones con que la transición ha terminado antes de poder acompañarla.

Una sociedad pendiente con Vinicius

Especialmente importante será su entendimiento con Vinicius. Ambos están condenados a compartir buena parte de la banda izquierda durante la temporada y todavía necesitan ajustar movimientos. Cucurella debe aprender cuándo doblar al brasileño, cuándo ocupar posiciones interiores y cuándo quedarse atrás para permitirle encarar con espacio.

El problema es que prácticamente no han tenido tiempo para trabajarlo. El calendario ha obligado al Real Madrid a competir desde el primer momento y las semanas con partidos constantes han reducido las sesiones destinadas a construir esos mecanismos.

Mourinho está utilizando también el vídeo para corregir situaciones y encontrar un equilibrio que permita aprovechar la capacidad ofensiva de Cucurella sin desproteger al equipo.

Un futbolista diferente con España

La concentración de la Selección aparece así en un momento importante. Luis de la Fuente no necesita descubrir a Cucurella ni Cucurella necesita descubrir lo que quiere su seleccionador. Su posición está definida dentro de un equipo que mantiene una estructura mucho más asociativa y que facilita sus incorporaciones desde atrás.

España también llega con la confianza que concede haber ganado el Mundial. Cucurella fue parte importante de ese éxito y vuelve ahora a un vestuario en el que no existe el periodo de prueba que inevitablemente está atravesando en el Real Madrid.

No se trata de que un Cucurella sea mejor que el otro. Son dos escenarios diferentes para un mismo futbolista. En Madrid todavía está descifrando cómo encajar sus características dentro del vertiginoso fútbol que propone Mourinho. Con España ya conoce todas las respuestas. Por eso, en mitad de su adaptación al Real Madrid, Cucurella encuentra estos días un pequeño oasis en la Selección.