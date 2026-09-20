Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Atlético de Madrid contra el Real Madrid

La victoria del Atlético de Madrid en el derbi madrileño deja un cambio en la clasificación de la Liga, sobre todo en lo que se refiere al perseguidor del líder, que sigue siendo el Barcelona. Ahora la segunda posición es para el Atlético, que está a cinco puntos del Barça, mientras que el Real Madrid se queda en tercer puesto (y puede ser cuarto).

El triunfo rojiblanco por 2-1, con goles de Grimaldo (penalti) y Jonathan David tras la expulsión de Huijsen, cambia la clasificación de la Liga. El Atlético de Madrid se pone en segunda posición, adelantando al Real Madrid tras este triunfo en el Metropolitano, con 16 puntos. 15 tiene el Real Madrid. 15 también tiene el Betis, que tiene que jugar su encuentro de esta jornada ante el Deportivo en La Coruña. Si los béticos puntúan, adelantarán al Real Madrid.

Este derbi madrileño correspondía a la séptima jornada de Liga. Tras los primeros siete partidos, con 21 puntos en juego, el Barcelona ha conseguido todos (ha ganado sus siete encuentros), mientras que el Atlético está a cinco (perdió en Bilbao y empató ante el Villarreal como pinchazos). El Real Madrid se deja ya seis puntos tras las derrotas ante Betis y Atlético de Madrid.

Tras este derbi en el Metropolitano viene el parón de selecciones más largo de la historia, con dos fines de semana completos sin fútbol de clubes. España jugará cuatro partidos (ante Inglaterra, Croacia, República Checa y Croacia otra vez) y la liga regresará con la octava jornada el fin de semana del 10 de octubre: el Real Madrid se medirá ante el Villarreal y el Atlético de Madrid jugará ante el Alavés en Vitoria.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 21 puntos Atlético de Madrid – 16 Real Madrid – 15 Betis – 15 Sevilla – 13 Alaves – 11 Deportivo – 9 Athletic Club – 8 Getafe – 8 Rayo Vallecano – 8 Osasuna – 8 Celta de Vigo – 7 Espanyol – 7 Real Sociedad – 7 Racing de Santander – 7 Villarreal – 5 Levante – 5 Elche – 5 Valencia – 4 Málaga – 3

Resultados de la 7ª jornada de Liga

Espanyol 1-3 Elche

Osasuna 1-1 Rayo Vallecano

Athletic Club 0-0 Alavés

Celta de Vigo 5-0 Racing de Santander

Sevilla 1-3 Barcelona

Getafe 1-0 Málaga

Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid

Quedan por disputarse: