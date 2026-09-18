Vinicius pide matrimonio a su novia influencer y ambos presumen de anillo de compromiso

Vinicius Jr. ha dado un paso más en su relación sentimental y ha pedido matrimonio a su novia, la influencer Virginia. La pareja ha confirmado su compromiso a través de las redes sociales, donde ambos han presumido de sus respectivos anillos y han compartido con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su relación. La noticia llega después de que los dos acudieran juntos al Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, celebrado el pasado domingo.

Fue la propia Virginia la que puso palabras al momento a través de una publicación en Instagram en la que mostró su felicidad por el paso que ambos han decidido dar. «Después de un año de romance, veo la alianza», dice. El futbolista del Real Madrid, una de las grandes estrellas del fútbol mundial, atraviesa así también un momento especialmente importante en su vida personal. Acostumbrado a ser protagonista sobre el terreno de juego y a concentrar buena parte de los focos por su fútbol, Vinicius comparte ahora con sus seguidores una faceta mucho más íntima.

El compromiso abre una nueva etapa para la pareja, que ha decidido hacer público su proyecto de futuro. Más allá del valor económico o del diseño de los anillos, Virginia ha querido destacar precisamente el significado emocional que tienen para ambos. Sus palabras reflejan la ilusión por comenzar una nueva etapa juntos y por seguir construyendo una vida en común.

Vinicius y Virginia: más de un año de amor

La relación entre Vinicius y Virginia Fonseca ha ido ganando protagonismo en los últimos meses, después de que ambos comenzaran a mostrarse cada vez más cercanos en público y en redes sociales. El futbolista del Real Madrid y la influencer brasileña han compartido diferentes momentos juntos, alimentando una relación que rápidamente despertó el interés de sus seguidores. Aunque en un primer momento mantuvieron cierta discreción sobre su vínculo, las muestras de cariño y las apariciones juntos fueron haciendo cada vez más evidente la cercanía entre ambos.

Con el paso del tiempo, la pareja ha ido dando más visibilidad a su relación, especialmente a través de las redes sociales, donde Virginia cuenta con una enorme comunidad de seguidores en Brasil. Sus publicaciones y gestos de complicidad han convertido su relación en uno de los asuntos más comentados de la vida personal del futbolista. Ahora, el anuncio de su compromiso supone un nuevo paso en su historia de amor y confirma la intención de ambos de continuar juntos esta nueva etapa, después de meses en los que su relación ha estado bajo el foco mediático e incluso superaran una crisis muy importante que fue también pública.