Baba Miller debuta a lo grande en la NBA

Baba Miller es el primer español en debutar en la nueva camada de talentos nacionales que ha llegado a la NBA este verano. El ex del Real Madrid tuvo minutos en pretemporada con Los Angeles Clippers en la victoria por la mínima ante los Golden State Warriors de Stephen Curry (101-104).

El canterano madridista, que brilló en Valdebebas desde 2016, con apenas 12 años, hasta 2022, antes de dar el salto al baloncesto universitario y firmar por Florida State, ya se ha estrenado en la mejor liga del planeta. Jugó en Florida Atlantic y en los Bearcats de Cincinnati antes de ser elegido en la posición 36 por el equipo angelino.

Con 9 puntos y 6 rebotes en 20 minutos de juego, dejó grandes sensaciones y jugadas frente al equipo que ha dominado la última década del baloncesto americano, los Warriors de Stephen Curry, Draymond Green y compañía, entrenados por Steve Kerr.

Baba Miller, que se encuentra en una situación positiva para tener impacto desde el primer día en la NBA, es una de las grandes joyas del baloncesto español. Con vistas al futuro y con importancia en el presente, Miller fue convocado a la última Ventana FIBA para disputar los encuentros ante Portugal y Grecia. Mientras esté disponible, será un seguro de vida para Chus Mateo en el plano nacional.

Baba Miller, del Real Madrid a la NBA

El canterano del Real Madrid puede hacerse un hueco en la rotación de los Clippers para la temporada 2026/2027 que empieza el próximo 20 de octubre con los New York Knicks defendiendo el título. Miller, al igual que Aday Mara y Sergio de Larrea, encabeza una nueva generación de españoles que llega a la NBA para dejar en buen lugar a nuestro baloncesto.

En un contexto diferente al de Mara (Oklahoma City Thunder) y al del ex de Valencia Basket (Dallas Mavericks), Baba puede desplegar su versatilidad y fundamentos defensivos para aupar a un equipo que fue sancionado duramente por la liga y que confiará en los jóvenes para los próximos años.